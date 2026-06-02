Военнослужащий осужден в Нальчике за длительное отсутствие в части

Суд в Нальчике приговорил к сроку в колонии Рамазана Айдемирова, который в период мобилизации дважды покинул воинскую часть - на полгода и на 10 месяцев. В обоих случаях военнослужащий был задержан лишь после того, как сам сдался силовикам.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Айдемиров сегодня признан виновным по части 5 1 статьи 337 УК РФ, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Айдемиров без уважительных причин дважды – "24 августа 2024 г. и 12 мая 2025 г., то есть в обоих случаях в период мобилизации" – уклонился от службы в воинской части на территории Северной Осетии, и "проживал по месту жительства в первом случае до 18 февраля 2025 г., а во втором случае до 16 марта 2026 г.".

Как следует из публикации, в обоих случаях военнослужащий после многомесячного отсутствия в части был задержан лишь тогда, когда сам сдался силовикам.

"В первом случае Айдемиров добровольно прибыл в отдел полиции в г. Моздоке Республики Северная Осетия-Алания, а во втором случае добровольно прибыл в военный следственный орган, дислоцированный в г. Моздоке", - говорится в сообщении.

Высказал сожаление о содеянном

Айдемиров "вину в совершении преступлений признал и высказал сожаление о содеянном", отмечается в публикации.

"В то же время при назначении наказания суд принял во внимание фактические обстоятельства дела, связанные с периодами уклонения Айдемирова от военной службы, характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, который в течение непродолжительного времени совершил два тяжких преступления против военной службы", - заявил суд.

По совокупности преступлений Айдемиров приговорен к шести годам колонии общего режима. "Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор", - говорится в публикации.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, осужденный – Рамазан Айдемиров. Дело поступило в суд 25 мая, и сегодня, на первом же заседании, вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".