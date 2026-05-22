×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:03, 22 мая 2026

Дело о комментариях подростка из Адыгеи дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура Адыгеи с обвинительным заключением передала в суд дело подростка из Адыгеи, который обвиняется в оправдании терроризма из-за комментариев в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля подросток из Адыгеи был обвинен в оправдании терроризма. Поводом для уголовного преследования несовершеннолетнего жителя Адыгеи стала публикация в запрещенной соцсети видеозаписи с последствиями ракетного удара. 

По версии следствия, в январе текущего года молодой человек разместил в одной из социальных сетей, признанной по решению суда экстремистской и запрещенной на территории РФ, видеоролик. На видеоролике зафиксированы последствия удара по многоквартирным домам и гражданским автомобилям в одном из населенных пунктов.

При этом обвиняемый открыто оправдывал действия террористов, а в комментариях открыто выражал положительное отношение к последствиям ракетного удара, сообщила сегодня пресс-служба МВД по региону в Telegram-канале.

Следователи Адыгеи возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма в интернете . "В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства.

При этом пресс-служба полиции и прокуратуры региона не называют имя обвиняемого и не уточняют, в какой социальной сети и какие конкретно комментарии были оставлены обвиняемым. Также ведомства не уточняют, где именно было снято видео с последствиями ракетного удара.

"Кавказский узел" также писал, что суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:19, 22 мая 2026
39 азербайджанских семей возвращены в село Джебраильского района
08:19, 22 мая 2026
Житель Ставрополья признан виновным в участии в террористической организации
05:33, 22 мая 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в часть
04:34, 22 мая 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
00:40, 22 мая 2026
Гражданка России и Украины осуждена в Краснодаре по делу о госизмене
21:39, 21 мая 2026
Подросток из Астрахани оштрафован за фейк о георгиевской ленте
Все события дня
Новости
Сражение между русскими войсками и горцами при Ахатле 8 мая 1841 года. Автор: Гагарин Г. Г. https://ru.wikipedia.org/
10:20, 22 мая 2026
Историки оценили масштабы изучения Кавказской войны в современной российской науке
Акция черкесских активистов в Стамбуле. 21 мая 2026 г. Фото: Арслан Коч для "Кавказского узла"
06:23, 22 мая 2026
Черкесским активистам в Стамбуле запретили возложить венок у консульства России
Памятное мероприятие. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:55, 21 мая 2026
Сотни жителей Майкопа зажгли свечи в память о жертвах Кавказской войны
Фрагмент литографии "Черкесы у Черного моря”, Г.Г. Гагарин, 1847. The New York Public Library Digital Collections / digitalcollections.nypl.org
04:55, 21 мая 2026
Черкесы чтят жертв Кавказской войны спустя 162 года после ее окончания
Участники шествия с адыгскими флагами в Нальчике, 21 мая 2025 года. Фото корреспондента "Кавказского узла".
03:30, 20 мая 2026
Активисты в Нальчике отказались менять планы на День памяти адыгов из-за предостережений силовиков
Персоналии
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
13:50, 21 мая 2026
Царукян Гагик Коляевич
Игорь Нагавкин. Фото RFE/RL
11:19, 20 мая 2026
Игорь Нагавкин
Магомед Гаджиев*. Фото: пресс-служба махачкалинской городской клинической больницы №1 / Facebook** **деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
11:28, 19 мая 2026
Гаджиев Магомед Тажудинович*
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Последние записи в блогах
Фото
11:55, 25 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
черкесское кантри
Фото
16:46, 31 августа 2024
BERG...man Tbilisi
23
Вербовщик террористов, задержанный в Адыгее, планировал бежать в Турцию?
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Дым от пожара после атаки беспилотников в Туапсе. Фото: пресс-служба губернатора Краснодарского края
22 мая 2026, 19:57
Дом многодетной туапсинки пришел в негодность после пожара на НПЗ

Хаялы Агаева. Фото: https://www.meydan.tv/
22 мая 2026, 17:16
Судьи покинули зал после критики обвиняемой по делу Meydan TV в адрес властей

Обыск в офисе партии "Мать Армении". 22 мая 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DYoPBNYOzvD/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
22 мая 2026, 11:20
Силовики пришли с обыском в офис партии "Мать Армения"

Протестующие на Руставели под дождем. Фото: Mo Se / Facebook*
21 мая 2026, 23:17
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 540 дней подряд

Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Показать больше