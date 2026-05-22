Дело о комментариях подростка из Адыгеи дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура Адыгеи с обвинительным заключением передала в суд дело подростка из Адыгеи, который обвиняется в оправдании терроризма из-за комментариев в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля подросток из Адыгеи был обвинен в оправдании терроризма. Поводом для уголовного преследования несовершеннолетнего жителя Адыгеи стала публикация в запрещенной соцсети видеозаписи с последствиями ракетного удара.

По версии следствия, в январе текущего года молодой человек разместил в одной из социальных сетей, признанной по решению суда экстремистской и запрещенной на территории РФ, видеоролик. На видеоролике зафиксированы последствия удара по многоквартирным домам и гражданским автомобилям в одном из населенных пунктов.

При этом обвиняемый открыто оправдывал действия террористов, а в комментариях открыто выражал положительное отношение к последствиям ракетного удара, сообщила сегодня пресс-служба МВД по региону в Telegram-канале.

Следователи Адыгеи возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма в интернете 1 . "В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства.

При этом пресс-служба полиции и прокуратуры региона не называют имя обвиняемого и не уточняют, в какой социальной сети и какие конкретно комментарии были оставлены обвиняемым. Также ведомства не уточняют, где именно было снято видео с последствиями ракетного удара.

"Кавказский узел" также писал, что суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.