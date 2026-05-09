Кавказский узел

07:00, 9 мая 2026

Суд встал на сторону профессора Хоконова в споре об увольнении из вуза

Мурат Хоконов в декабре 2023 года. Фото корреспондента "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационная инстанция оставила в силе решения судов, обязавших судебных приставов добиться восстановления Мурата Хоконова на работе в Кабардино-Балкарском госуниверситете. Профессор счел это решение своей победой в длительной тяжбе.

Как писал "Кавказский узел", в январе апелляционная инстанция отменила решение Нальчикского горсуда о восстановлении профессора Мурата Хоконова в должности завкафедрой Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ). Это решение противоречит ранее вынесенным судебным вердиктам, заявил Хоконов, добавив, что намерен добиваться справедливости.

6 февраля 2025 года Нальчикский горсуд признал незаконным увольнение профессора и постановил восстановить его в должности заведующего кафедрой. 7 февраля 2025 года в КБГУ вышел приказ о восстановлении Хоконова, а затем - приказ о его отстранении от работы без выплаты зарплаты "за отсутствие допуска к государственной тайне". В апреле того же года Хоконов обжаловал решение о прекращении исполнительного производства по его иску к вузу, поскольку все еще не был допущен к работе. 22 августа 2025 года судебная коллегия встала на сторону Хоконова и удовлетворила иск физика. Поскольку нет доказательств, что КБГУ реально допустил профессора к работе, то пристав не должен был заканчивать исполнительное производство по этому делу, решил суд.

Заявление Мурата Хоконова о том, что кассационный суд встал на его сторону в тяжбе со службой судебных приставов, опубликовал 8 мая на своем сайте Кабардино-Балкарский региональный правoзащитный центр.

"Моей победой завершилась длительная серия судебных процессов со службой судебных приставов. Пятый кассационный суд общей юрисдикции в г. Пятигорск не удовлетворил кассационную жалобу службы судебных приставов на апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики от 22 августа 2025 г. Таким образом, постановление об окончании исполнительного производства по делу о моём восстановлении на работу в КБГУ, согласно решению Нальчикского городского суда от 06.02.2025 г., признано незаконным", - говорится в публикации.

Профессор процитировал определение судебной коллегии по административным делам Пятого кассационного суда общей юрисдикции в Пятигорске.

"В материалах дела отсутствуют и суду не представлены доказательства того, что работодатель после издания приказа об отмене своего приказа об увольнении Хоконова М.Х. 7 февраля 2025 г. фактически допустил его к исполнению его прежних обязанностей. Названные обстоятельства, установленные на основании надлежащей оценки представленных доказательств, привели к правильному выводу о том, что у судебного пристава-исполнителя отсутствовали основания для окончания исполнительного производства", - приводится в сообщении цитата из документа.

Нет никаких сомнений, что на работе я буду восстановлен

Хоконов выразил уверенность, что будет восстановлен на работе по решению суда. "И.о. ректора КБГУ [Юрий] Альтудов обязан меня восстановить на работе по решению Верховного суда КБР от 22.05.2024 г., и у меня нет никаких сомнений, что на работе я буду восстановлен", - указал он.

Напомним, в первый раз Мурата Хоконова уволили 4 сентября 2023 года после его трехдневной поездки в Турцию на свадьбу дочери друга - члена попечительского совета КБГУ. Поездка состоялась 25 мая 2023 года, о ней Хоконов заранее уведомил руководство. Он был уволен с формулировкой "за прекращение допуска к государственной тайне". Сам Хоконов связал увольнение со своим выступлением на ученом совете, где он поставил вопрос о низком уровне зарплаты профессорско-преподавательского состава КБГУ на фоне высокой зарплаты административных работников вуза.

В октябре 2023 года активисты обратились к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову в связи с увольнением Мурата Хоконова. Адвокат заявил, что у профессора был самый низкий уровень доступа к гостайне, который не препятствовал выезду за границу.

В мае 2024 года Верховный суд Кабардино-Балкарии удовлетворил иск Хоконова и постановил вернуть его на должность заведующего кафедрой. 3 июня 2024 года Хоконов сообщил, что ему в университете вручили сразу два приказа - о восстановлении в должности и отстранении от работы в связи с тем, что он лишен допуска к гостайне.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

