Мурат Хоконов. Скриншот видео Сделано в КБР https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bwEIgc-jzUU

22 мая 2024, 13:16

Профессор Хоконов восстановлен в должности завкафедрой университета в Нальчике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд удовлетворил иск профессора Мурата Хоконова, оспорившего увольнение из Кабардино-Балкарского госуниверситета, и постановил вернуть его на должность заведующего кафедрой.

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля в Верховном суде Кабардино-Балкарии началось рассмотрение иска профессора Мурата Хоконова. Суд истребовал документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего приказ об увольнении Хоконова из Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ).

Сам Хоконов связал увольнение со своим выступлением на ученом совете, где он поставил вопрос о низком уровне зарплаты профессорско-преподавательского состава КБГУ на фоне высоких зарплат административных работников вуза.

Сегодня Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес решение по иску Мурата Хоконова к КБГУ и постановил восстановить его в должности заведующего кафедрой.

Решение суда о восстановлении Хоконова в должности и выплате ему заработной платы за время вынужденного прогула подлежит немедленному исполнению, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Казбек Мамбетов, представляющий интересы Хоконова. "Хоконов восстановлен в должности с сегодняшнего дня", - подчеркнул он.

Мурат Хоконов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что удовлетворен решением суда. В дальнейшем, по словам профессора, он намерен продолжать способствовать исправлению тех недостатков, которые считает существенными для эффективной деятельности КБГУ.

Напомним, профессора уволили 4 сентября 2023 года после его трехдневной поездки в Турцию на свадьбу дочери его друга - члена попечительского совета КБГУ. Поездка состоялась 25 мая 2023 года, о ней Хоконов заранее уведомил руководство. Он был уволен с формулировкой "за прекращение допуска к государственной тайне".

В октябре 2023 года активисты обратились к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову в связи с увольнением Мурата Хоконова. 13 декабря адвокат заявил, что в иске Хоконова речь идет не о лишении доступа к гостайне, а о трудовых отношениях, и нет повода для передачи дела в Верховный суд Кабардино-Балкарии. Он отметил, что у профессора был самый низкий уровень доступа к гостайне, который не препятствовал выезду за границу.

4 января стало известно, что Нальчикский горсуд, рассматривавший иск профессора, передал материалы в Верховный суд Кабардино-Балкарии в связи с тем, что в деле затрагивается вопрос государственной тайны. 22 февраля Верховный суд Кабардино-Балкарии отказался изменить подсудность иска Хоконова.

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Примечание:

"Преподаватель нальчикского вуза упрекнула руководство в кадровой неизбирательности", "Политологи объяснили причины информационной закрытости властей на Северном Кавказе", "Ученым в Кабардино-Балкарии возвращены изъятые при обысках вещи".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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