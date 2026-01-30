Хоконов счел неправомерной отмену решения суда о восстановлении на работе

Судебная коллегия Верховного суда Кабардино-Балкарии отменила Нальчикского горсуда о восстановлении профессора Мурата Хоконова в должности завкафедрой в КБГУ. Это решение противоречит трем ранее вынесенным судебным вердиктам, заявил Хоконов, добавив, что намерен добиваться справедливости.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля 2025 года Нальчикский городской суд вынес решение о признании незаконным увольнения профессора из КБГУ и немедленном восстановлении его в ранее занимаемой должности заведующего кафедрой.

Профессора уволили 4 сентября 2023 года после его трехдневной поездки в Турцию на свадьбу дочери его друга, члена попечительского совета КБГУ. О поездке Хоконов заранее уведомил руководство. Он был уволен с формулировкой "за прекращение допуска к государственной тайне". Сам Хоконов связал увольнение со своим выступлением на ученом совете, где он поставил вопрос о низком уровне зарплаты преподавателей КБГУ на фоне высокой зарплаты административных работников. В мае 2024 года Верховный суд Кабардино-Балкарии удовлетворил иск Хоконова и постановил вернуть его на должность заведующего кафедрой. 3 июня 2024 года Хоконов сообщил, что ему в университете вручили сразу два приказа - о восстановлении в должности и отстранении от работы в связи с тем, что он лишен допуска к гостайне.

Судебная коллегия Верховного Суда КБР рассмотрела апелляционную жалобу и отменила решения Нальчикского городского суда, по которому университет должен был восстановить Хоконова в должности и выплатить ему зарплату, сообщил правозащитный центр "Мемориал"*.

Прокуратура в апелляционной жалобе указала, что Хоконов не оспорил решение о прекращении допуска к государственной тайне., а у суда не было правовых оснований, чтобы рассматривать вопросы, связанные с допуском Хоконова к государственной тайне. Также прокуратура сочла, что суд первой инстанции не должен был рассматривать процедуру восстановления Мурата Хоконова в прежней должности, так как он не оспорил процедуру его восстановления на работе. Прокуратура в жалобе указала, что при увольнении Хоконова соблюдены требования закона - так как действовало решение о прекращении допуска Хоконова к государственной тайне, у университета не было правовых оснований для оформления повторного допуска. Соответственно, его не могли допустить к фактическому исполнению обязанностей, требующих оформления допуска к государственной тайне. Учитывая это обстоятельство, Хоконова обоснованно отстранили от работы.

Апелляционную жалобу подал и Кабардино-Балкарский госуниверситет, отметив, что решение суда от 22 мая 2024 года исполнили: Хоконова восстановили в прежней должности, выплатив компенсации за время вынужденного прогула. Но приказом от 28 мая 2024 года Хоконова отстранили от работы в связи с отсутствием допуска к государственной тайне. Хоконов не мог быть допущен к фактическому исполнению обязанностей заведующего кафедрой теоретической и экспериментальной физики, требующей оформления допуска к государственной тайне. От предложенных вакантных должностей, на которые Хоконов мог быть переведен с учетом квалификации и состояния здоровья, он отказался, заявил университет.

Законность и обоснованность изданных университетом приказов проверяли Госинспекция труда КБР, Следственного комитета по КБР, прокуратура Нальчика, нарушений они не выявили.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда КБР рассмотрела 18 декабря 2025 года дело по иску Мурата Хоконова к КБГУ о признании незаконным приказа об увольнении и восстановлении на работе, апелляционную жалобу КБГУ и апелляционное представление прокурора на решение Нальчикского городского суда КБР от 6 февраля 2025 года и заключила, что суд первой инстанции допустил нарушения.

Так, согласно Трудовому кодексу (п.10 ч.1 ст. 83), трудовой договор прекращается по такому обстоятельству, не зависящему от воли сторон, как прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует допуска. Прекращение трудового договора допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую работу, имеющуюся у работодателя. Согласно Закону «О государственной тайне», допуск должностного лица или гражданина к государственной тайне может быть прекращен по решению руководителя органа государственной власти, предприятия и т.д. в случае однократного нарушения им взятых на себя предусмотренных трудовым договором обязательств, связанных с защитой государственной тайны, заявил суд.

В решении указывается, что суд первой инстанции необоснованно занялся обсуждением допуска к гостайне В итоге Судебная коллегия отменила решение, по которому университет должен был восстановить Мурата Хоконова в должности и выплатить ему зарплату.

Время, безусловно, даст юридическую оценку такому решению судебной коллегии независимо от того, обратимся ли мы в кассационные инстанции

Мурат Хоконов назвал решение неправомерным. "Решение коллегии под председательством Бижоевой М.М. противоречит и решению Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда КБР от 22.08.2025, которым установлен факт неисполнения решения городского суда от 06.02.2025 и исполнительного документа и фактического недопуска меня к работе.Таким образом, решение коллегии по гражданским делам Верховного Суда КБР от 18.12.2025 противоречит уже трем состоявшимся судебным актам Верховного суда КБР: от 16.07.2024, 22.08.2025 и решение о моём восстановлении в должности от 22.05.2024 ). Решение Верховного суда КБР о моём восстановлении университет не обжаловал, а значит, согласился с этим решением", - приводятся его слова в публикации.

Он отметил, что ректор КБГУ обязан его восстановить по решению Верховного Суда КБР от 22.05.2024 и Хоконов будет добиваться исполнения этого решения. При этом Хоконов не уточнил, будет ли подавать кассационные жалобы. "Время, безусловно, даст юридическую оценку такому решению судебной коллегии независимо от того, обратимся ли мы в кассационные инстанции", - указал он.

Напомним, в апреле 2025 года Хоконов обжаловал решение о прекращении исполнительного производства по его иску к вузу, поскольку он все еще не допущен к работе. 22 августа 2025 года Судебная коллегия Верховного суда Кабардино-Балкарии признала, что судебный пристав не должен был заканчивать производство по восстановлению в должности профессора Мурата Хоконова, пока нет доказательств, что он реально приступил к работе в университете.

* внесено в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.