Суд восстановил профессора Хоконова на работе

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Нальчикский городской суд восстановил в должности профессора Кабардино-Балкарского госуниверситета Мурата Хоконова, повторно уволенного в связи с лишением допуска к гостайне.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая 2024 года Верховный суд Кабардино-Балкарии удовлетворил иск профессора Мурата Хоконова, оспорившего увольнение из Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ), и постановил вернуть его на должность заведующего кафедрой. 3 июня Хоконов сообщил, что ему в университет вручили сразу два приказа - о восстановлении в должности и отстранении от работы в связи с тем, что он лишен допуска к гостайне. 7 ноября 2024 года на заседании суда по иску Хоконова, оспорившего повторное увольнение, судья взял самоотвод, объяснив свое решение соисканием ученой степени в вузе.

Профессора уволили 4 сентября 2023 года после его трехдневной поездки в Турцию на свадьбу дочери его друга - члена попечительского совета КБГУ. Поездка состоялась 25 мая 2023 года, о ней Хоконов заранее уведомил руководство. Он был уволен с формулировкой "за прекращение допуска к государственной тайне". Сам Хоконов связал увольнение со своим выступлением на ученом совете, где он поставил вопрос о низком уровне зарплаты профессорско-преподавательского состава КБГУ на фоне высокой зарплаты административных работников вуза.

Нальчикский городской суд сегодня вынес решение, которым признал увольнение Хоконова незаконным, сообщил адвокат Хоконова Казбек Мамбетов.

Иск рассматривал городской суд, поскольку Верховный суд Кабардино-Балкарии посчитал, что вопросы государственной тайны при первом рассмотрении были детально расследованы и было установлено, что никаких нарушений с стороны профессора допущено не было.

"В Определении Верховного суда говорится, что Хоконову не разъяснялся порядок выезда его за пределы Российской Федерации, что занимаемая им должность «не подлежала включению в номенклатуру должностей работников учреждения, подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне, и он не был извещён о включении в неё", - рассказал Казбек Мамбетов.

Кроме того, Верховным судом было установлено, что выполнение обязанностей заведующего кафедрой не требует подобного допуска, добавил адвокат.

Как следует из карточки дела на сайте суда, иск Хоконова поступил в Нальчикский городской суд 26 июля 2024 года. Разбирательство началось 1 октября 2024 года, последнее заседание состоялось сегодня.

Напомним, в октябре 2023 года активисты обратились к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову в связи с увольнением Мурата Хоконова. 13 декабря адвокат заявил, что в иске Хоконова речь идет не о лишении доступа к гостайне, а о трудовых отношениях, и нет повода для передачи дела в Верховный суд Кабардино-Балкарии. Он отметил, что у профессора был самый низкий уровень доступа к гостайне, который не препятствовал выезду за границу.

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