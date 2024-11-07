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21:02, 7 ноября 2024

Судья взял самоотвод по иску об увольнении Хоконова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заседании суда по иску профессора Мурата Хоконова, оспорившего повторное увольнение из Кабардино-Балкарского госуниверситета, судья взял самоотвод, объяснив свое решение соисканием ученой степени в вузе.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая Верховный суд Кабардино-Балкарии удовлетворил иск профессора Мурата Хоконова, оспорившего увольнение из Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ), и постановил вернуть его на должность заведующего кафедрой. 3 июня Хоконов сообщил, что ему в университет вручили сразу два приказа - о восстановлении в должности и отстранении от работы в связи с тем, что он лишен допуска к гостайне.

Профессора уволили 4 сентября 2023 года после его трехдневной поездки в Турцию на свадьбу дочери его друга - члена попечительского совета КБГУ. Поездка состоялась 25 мая 2023 года, о ней Хоконов заранее уведомил руководство. Он был уволен с формулировкой "за прекращение допуска к государственной тайне". Сам Хоконов связал увольнение со своим выступлением на ученом совете, где он поставил вопрос о низком уровне зарплаты профессорско-преподавательского состава КБГУ на фоне высокой зарплаты административных работников вуза.

Сегодня в Нальчикском городском суде началось рассмотрение иска профессора КБГУ Мурата Хоконова по поводу его повторного увольнения из Кабардино-Балкарского государственного университета.

При повторном обращении в Верховный суд, суд посчитал, что иск должен быть рассмотрен  Нальчикским городским судом, так как вопрос, касающийся гостайны, уже был расследован судом на закрытых заседаниях Верховного суда, сообщил Хоконов.

"Суд был назначен на 1 октября, но судья ушел в отпуск, и рассмотрение дела перенесли на 7 ноября. И вот сегодня состоялось первое заседание, на котором я выступил в качестве истца. Затем судья принял решение взять самоотвод. В качестве основания указал, что является соискателем ученой степени в КБГУ, я думаю, в области юридических наук. О сроках следующего заседания нам объявят дополнительно", - сообщил Мурат Хоконов.

Напомним, в октябре 2023 года активисты обратились к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову в связи с увольнением Мурата Хоконова. 13 декабря адвокат заявил, что в иске Хоконова речь идет не о лишении доступа к гостайне, а о трудовых отношениях, и нет повода для передачи дела в Верховный суд Кабардино-Балкарии. Он отметил, что у профессора был самый низкий уровень доступа к гостайне, который не препятствовал выезду за границу.

4 января стало известно, что Нальчикский горсуд, рассматривавший иск профессора, передал материалы в Верховный суд Кабардино-Балкарии в связи с тем, что в деле затрагивается вопрос государственной тайны. 22 февраля Верховный суд Кабардино-Балкарии отказался изменить подсудность иска Хоконова.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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