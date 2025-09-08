×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:57, 8 сентября 2025

Хоконов добился признания незаконными действий судебного пристава

Мурат Хоконов. Скриншот фото с сайта Центра защиты прав человека "Мемориал" (признан иноагентом) от 05.09.25, https://memorialcenter.org/news/verhovnyj-sud-kbr-udovletvoril-isk-professora-murata-hokonova

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Судебная коллегия Верховного суда Кабардино-Балкарии признала, что судебный пристав не должен был заканчивать производство по восстановлению в должности профессора Мурата Хоконова, пока нет доказательств, что он реально приступил к работе в университете.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля Нальчикский городской суд вынес решение о признании незаконным увольнения профессора из КБГУ и немедленном восстановлении его в ранее занимаемой должности заведующего кафедрой. В апреле Хоконов обжаловал решение о прекращении исполнительного производства по его иску к вузу, поскольку он все еще не допущен к работе.

Профессора уволили 4 сентября 2023 года после его трехдневной поездки в Турцию на свадьбу дочери его друга, члена попечительского совета КБГУ. О поездке Хоконов заранее уведомил руководство. Он был уволен с формулировкой "за прекращение допуска к государственной тайне". Сам Хоконов связал увольнение со своим выступлением на ученом совете, где он поставил вопрос о низком уровне зарплаты преподавателей КБГУ на фоне высокой зарплаты административных работников. В мае 2024 года Верховный суд Кабардино-Балкарии удовлетворил иск Хоконова и постановил вернуть его на должность заведующего кафедрой. 3 июня 2024 года Хоконов сообщил, что ему в университете вручили сразу два приказа - о восстановлении в должности и отстранении от работы в связи с тем, что он лишен допуска к гостайне.

19 мая Нальчикский городской суд вынес решение по административному иску к управлению Федеральной службы судебных приставов КБР и судебному приставу-исполнителю Муаеду Хужокову в пользу судебного пристава, поскольку в его обязанности "не входит проверка вышеуказанных обстоятельств". Иск Хоконова полностью отклонили. Физик не стал сдаваться и обратился в Судебную коллегию по административным делам Верховного суда КБР. Он попросил отменить решение суда первой инстанции как незаконное и необоснованное, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

В иске, в частности, было указано, что 7 февраля 2025 года в КБГУ вышел приказ о восстановлении Хоконова. Следом — об отстранении от работы без выплаты зарплаты "за отсутствие допуска к государственной тайне". 17 февраля судебный пристав составил акт о совершении исполнительных действий. Но только в конце февраля приказ о восстановлении вручили самому профессору. 

Таким образом, суд первой инстанции сделал совершенно противоречивые и взаимоисключающие выводы: суд признал, что де-факто Хоконова отстранили от работы раньше, чем восстановили на ней.  Но в то же время суд счел, что судебный пристав законно и обоснованно окончил исполнительное производство — как будто профессора действительно восстановили в должности, говорится на сайте центра.

Также суд первой инстанции не привел ни одного доказательства того, что университет поручал Хоконову конкретные задания к установленному сроку. КБГУ также не внес нужных записей в трудовую книжку профессора. Фактически Мурата не допустили к прежним обязанностям, ведь приказ об отстранении от работы ему выдали даже раньше даты восстановления в должности. В суде представитель КБГУ подтвердил, что Хоконова не допустили к работе из-за "отсутствия допуска к гостайне". При этом университет не принял никаких мер, чтобы восстановить допуск.

Судебная коллегия встала на сторону Хоконова. 22 августа она удовлетворила иск физика, признав: поскольку нет доказательств, что КБГУ реально допустил профессора к работе, пристав не должен был заканчивать исполнительное производство по этому делу, говорится в публикации.

"Уже третий учебный год в КБГУ начинается без меня, несмотря на все выигранные суды, показавшие, что я был уволен по надуманному и сфабрикованному делу. Такое положение вещей я не могу считать нормальным, и время ещё больше убедило меня в моём скором возвращении на свою должность. Предстоит много сделать, чтобы поставить всё на свои места, восстановить лаборатории и привести в порядок учебный процесс", - приводятся в публикации от 5 сентября слова ученого.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесено в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
15:53, 7 сентября 2025
Два бойца из Дагестана убиты в военной операции
13:53, 7 сентября 2025
Пропавший в Кабардино-Балкарии турист найден мертвым
10:54, 7 сентября 2025
Семь бойцов из Волгоградской области убиты на Украине
09:55, 7 сентября 2025
Минобороны рапортовало о 37 сбитых беспилотниках в четырех регионах ЮФО
07:56, 7 сентября 2025
Беспилотники сбиты в Ростовской области
06:57, 7 сентября 2025
Пожар произошел на кубанском нефтезаводе после атаки беспилотника
Все события дня
Новости
13:53, 7 сентября 2025
Пропавший в Кабардино-Балкарии турист найден мертвым
Российские военные. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53966
12:53, 7 сентября 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7350
Пенсионеры ремонтируют пешеходный мост в Тырныаузе. Фото из телеграм-канала администрации Тырныауза https://t.me/tyrnyauzadmin/2007
08:56, 7 сентября 2025
Начатый пенсионерами ремонт моста в Тырныаузе вызвал вопросы к властям
00:53, 7 сентября 2025
Альпинист из Белоруссии пропал на Эльбрусе
Военный уходит из части. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
12:18, 6 сентября 2025
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за длительное отсутствие в части
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
13:54, 7 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дорога на кладбище. В Нижнем Чегеме похороны в непогоду становятся проблемой
Фото
14:12, 31 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Социальный фонд России отказывает в выплате за умершего от ковида доктора
Фото
17:27, 20 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Долгое ожидание. Снова о проблеме предоставления жилья сиротам
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
13:54, 7 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дорога на кладбище. В Нижнем Чегеме похороны в непогоду становятся проблемой
Фото
17:43, 6 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Монитор пациента» добивается от правительства Дагестана пересмотра объемов медицинской помощи
Фото
13:34, 5 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Как сначала продали, а потом снесли магазины Каббалкпотребсоюза
Фото
14:42, 4 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Профессор Хоконов продолжает выигрывать суды, отстаивая свои права
Фото
12:27, 2 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
8
В Кабардино-Балкарии продолжают разрушать древние курганы
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Площадь в Каспийске получила имя Сталина. Стоп-кадр видео телеканала "Среда" от 05.09.25, https://t.me/sreda_tv/37367.
08 сентября 2025, 00:57
Площадь в Каспийске получила имя Сталина

Беспилотник. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ.
07 сентября 2025, 20:54
Запрет на распространение информации об атаках беспилотников введен на Кубани

Джавид Ахмедов. Скриншот фото с его страницы в Facebook (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России) от 05.09.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=2356469584770505&set=pcb.2356472591436871
07 сентября 2025, 19:54
Азербайджанскому студенту отказано во въезде в Грузию

Пробка на Крымском мосту. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
07 сентября 2025, 14:54
Более 500 машин стоят в пробке перед Крымским мостом на Кубани

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше