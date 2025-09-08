Хоконов добился признания незаконными действий судебного пристава

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Судебная коллегия Верховного суда Кабардино-Балкарии признала, что судебный пристав не должен был заканчивать производство по восстановлению в должности профессора Мурата Хоконова, пока нет доказательств, что он реально приступил к работе в университете.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля Нальчикский городской суд вынес решение о признании незаконным увольнения профессора из КБГУ и немедленном восстановлении его в ранее занимаемой должности заведующего кафедрой. В апреле Хоконов обжаловал решение о прекращении исполнительного производства по его иску к вузу, поскольку он все еще не допущен к работе.

Профессора уволили 4 сентября 2023 года после его трехдневной поездки в Турцию на свадьбу дочери его друга, члена попечительского совета КБГУ. О поездке Хоконов заранее уведомил руководство. Он был уволен с формулировкой "за прекращение допуска к государственной тайне". Сам Хоконов связал увольнение со своим выступлением на ученом совете, где он поставил вопрос о низком уровне зарплаты преподавателей КБГУ на фоне высокой зарплаты административных работников. В мае 2024 года Верховный суд Кабардино-Балкарии удовлетворил иск Хоконова и постановил вернуть его на должность заведующего кафедрой. 3 июня 2024 года Хоконов сообщил, что ему в университете вручили сразу два приказа - о восстановлении в должности и отстранении от работы в связи с тем, что он лишен допуска к гостайне.

19 мая Нальчикский городской суд вынес решение по административному иску к управлению Федеральной службы судебных приставов КБР и судебному приставу-исполнителю Муаеду Хужокову в пользу судебного пристава, поскольку в его обязанности "не входит проверка вышеуказанных обстоятельств". Иск Хоконова полностью отклонили. Физик не стал сдаваться и обратился в Судебную коллегию по административным делам Верховного суда КБР. Он попросил отменить решение суда первой инстанции как незаконное и необоснованное, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

В иске, в частности, было указано, что 7 февраля 2025 года в КБГУ вышел приказ о восстановлении Хоконова. Следом — об отстранении от работы без выплаты зарплаты "за отсутствие допуска к государственной тайне". 17 февраля судебный пристав составил акт о совершении исполнительных действий. Но только в конце февраля приказ о восстановлении вручили самому профессору.

Таким образом, суд первой инстанции сделал совершенно противоречивые и взаимоисключающие выводы: суд признал, что де-факто Хоконова отстранили от работы раньше, чем восстановили на ней. Но в то же время суд счел, что судебный пристав законно и обоснованно окончил исполнительное производство — как будто профессора действительно восстановили в должности, говорится на сайте центра.

Также суд первой инстанции не привел ни одного доказательства того, что университет поручал Хоконову конкретные задания к установленному сроку. КБГУ также не внес нужных записей в трудовую книжку профессора. Фактически Мурата не допустили к прежним обязанностям, ведь приказ об отстранении от работы ему выдали даже раньше даты восстановления в должности. В суде представитель КБГУ подтвердил, что Хоконова не допустили к работе из-за "отсутствия допуска к гостайне". При этом университет не принял никаких мер, чтобы восстановить допуск.

Судебная коллегия встала на сторону Хоконова. 22 августа она удовлетворила иск физика, признав: поскольку нет доказательств, что КБГУ реально допустил профессора к работе, пристав не должен был заканчивать исполнительное производство по этому делу, говорится в публикации.

"Уже третий учебный год в КБГУ начинается без меня, несмотря на все выигранные суды, показавшие, что я был уволен по надуманному и сфабрикованному делу. Такое положение вещей я не могу считать нормальным, и время ещё больше убедило меня в моём скором возвращении на свою должность. Предстоит много сделать, чтобы поставить всё на свои места, восстановить лаборатории и привести в порядок учебный процесс", - приводятся в публикации от 5 сентября слова ученого.

* внесено в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.