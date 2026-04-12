16-й пострадавший при взрыве во Владикавказе обратился к врачам
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Еще один человек, пострадавший при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе, обратился к врачам и был госпитализирован. Из 16 человек, получивших травмы, в больницах остаются 11.
Как писал "Кавказский узел", 10 апреля произошел взрыв на складе пиротехники во Владикавказе. По первоначальным данным, пострадали 14 человек, из них 13, в том числе два ребенка, были госпитализированы. 11 апреля стало известно, что после обращения к врачам госпитализирован также подросток, получивший при взрыве сотрясение мозга. При этом четверо взрослых были выписаны из стационара, и в больницах оставались 10 человек. В городе введен режим ЧС.
Ещё один человек 11 апреля самостоятельно обратился в РКБ (Республиканскую клиническую больницу) и был госпитализирован. Его состояние оценивается как стабильное, сообщил в своем телеграм-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"В медучреждениях республики остаются 11 человек, пострадавших в результате ЧП во Владикавказе", - пояснил он, отметив, что один из пострадавших находится в больнице скорой помощи в тяжёлом состоянии.
На месте происшествия 11 апреля был полностью завершен разбор завалов, добавил глава республики.
"Территория расчищена и передана под охрану правоохранительным органам. Режим ЧС во Владикавказе пока не снят. Он будет действовать до тех пор, пока всем, кто пострадал, не будет оказана необходимая помощь", - говорится в публикации.
Режим ЧС - порядок реагирования всех уровней власти при возникновении чрезвычайных ситуаций. ЧС определяется как особая обстановка, возникшая из-за природных или техногенных факторов и нарушающая нормальные условия жизни населения. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".
Напомним, в связи со взрывом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ . 11 апреля следствие отчиталось о задержании трех подозреваемых - владельца коммерческих помещений и двух организаторов производства пиротехнических изделий. Все трое – местные жители.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.