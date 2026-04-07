Кавказский узел

13:56, 7 апреля 2026

Жители Чечни рассказали о последствиях наводнения

Последствия наводнения в Чечне. Фото: https://www.instagram.com/p/DWjMcxoCICb/?img_index=2 Instagram принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вода из зон подтопления в Чечне уже ушла, люди восстанавливают свои домовладения с помощью односельчан и властей, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", власти достаточно оперативно организуют ремонт разрушенных паводком дорог и мостов в Чечне, но последствия подтопления домов и личных хозяйств многие жители вынуждены устранять своими силами, так как оформление компенсаций занимает значительное время.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли семь человек. Власти Чечни к 6 апреля признали нуждающимися в новом жилье по меньшей мере 127 семей, пострадавших в результате наводнения.

Житель одного из селений Шатойского района Ильяс, которому наводнением был нанесен ущерб, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что даже не обращался к представителям власти.

"К властям не было обращения. Сами разберемся и отремонтируем", - пояснил он. Мужчина добавил, что, по его мнению, все учреждения и службы в настоящее время в районе работают нормально, вода уже сошла.

3 апреля Ильяс рассказал "Кавказскому узлу", что наводнение повредило дом его бабушки. По его словам, дороги в целом уже были свободны, и проблем со снабжением нет.

Только кое-где на дорогах трещины, почва сошла

Житель Курчалоевского района Юсуф также сообщил, что вода уже ушла, наводнение схлынуло. "Уже везде закончилось. Таких проблем в селениях, как в Дагестане, у нас нет… Вроде нормально. Только кое-где на дорогах трещины, почва сошла, как бы следы наводнения остались", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее Юсуф сообщил, что его дом серьезно поврежден в результате наводнения. "Трещины большие, то есть, прям, поплыл дом. Такая беда есть. Мне уже оказывают помощь в ремонтных работах", - сказал он 3 апреля.

По словам Юсуфа, власти оказывают помощь пострадавшим. "Помогают, и сами люди очень сильно помогают, благотворительность большая. Но и власти помогают... Все делается без паники", - сказал он.

Он отметил, что также составляются списки для переселения в новые дома. "Всё зависит от степени того, кто насколько пострадал. В моём случае могут оказать помощь в восстановлении дома. У кого-то двор поплыл с заборами, дом на месте вроде стоит. Сейчас техническая экспертиза еще идет, смотрят, что, как, в каком состоянии", - пояснил Юсуф.

По его оценке, "дороги размытые восстанавливают быстро". "Опасные участки дороги, где смыло, там сразу грейдеры, экскаваторы, все засыпали, подровняли, утрамбовали. А школы, детские сады, больницы работают в нормальном режиме", - рассказал Юсуф.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Курчалое переменная облачность без осадков, дождя не ожидается также ближайшей ночью и 8 апреля. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Житель Ножай-Юртовского района Абдулла сообщил, что из его дома "вода ушла, и пока опасности нет".

По словам Абдуллы, местные чиновники очень стараются не впасть в немилость высшего руководства, поэтому обращения рассматривают и действуют активно.

"Если местные чиновники не отреагируют, то у них там голова полететь может, поэтому они в принципе стараются. Не знаю, почему такое в Дагестане, может, там дожди сильнее были, но у нас бардака нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Читатель "Кавказского узла" с ником maricela.flatley сообщил сегодня, что дом его родственников в Гудермесском районе был затоплен. "В комнатах вода, как рассказывают, доходила до колен, вся бытовая мебель и техника пришли в негодность. Воду из помещений откачивали моторами, что предоставили родственник и знакомый. […] Помощи от властей они пока не получили. Ждут прихода комиссии, которая должна определить размер нанесенного стихией ущерба, чтобы потом получить компенсацию. Многие пострадавшие говорят о том, что при ликвидации последствий прошедшего наводнения и оползней приходится больше полагаться на свои собственные силы и помощь родных, односельчан и знакомых", - написал он в своем комментарии.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

