Подачу воды ограничили в Махачкале из-за непогоды

Водозабор из канала имени Октябрьской революции приостановлен в Махачкале из-за загрязнения и недостаточного уровня воды в источнике.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане остаются подтопленными 2075 жилых домов и 1817 приусадебных участков в семи муниципалитетах, сообщило МЧС. В Дагогнях, по данным мэрии, повреждены более 450 домов.

5 апреля произошло разрушение Геджухской плотины в Дербентском районе, поток воды смыл с трассы несколько автомобилей. Спасатели вытащили из воды семь человек, двое из которых умерли в больнице. Еще два человека пропали без вести. В Махачкале были эвакуированы жильцы домов микрорайона "Пальмира", оказавшихся в зоне наводнения, и домов на улице Айвазовского из-за угрозы обрушения шестиэтажного жилого дома.

В Махачкале приостановлен водозабор из канала имени Октябрьской революции. Причиной стало загрязнение и недостаточный уровень воды, сообщил сегодня Единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения.

"В настоящее время водозабор (...) на Хушетские очистные сооружения временно невозможен. Данное ограничение связано с недостаточным объемом воды в источнике", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что вода в канале не соответствует требованиям по качеству и загрязнена. Профильные службы занимаются восстановлением водоснабжения.

"Вода, поступающая по каналу, не соответствует установленным требованиям по качеству и характеризуется повышенной степенью загрязнения, что также исключает возможность её использования в технологическом процессе очистки и подачи населению", - сказано в сообщении Минэнерго Дагестана в Telegram-канале.

В свою очередь в телеграм-канале администрации Дербента сообщается, что после дождей и паводков возможно поступление мутной воды в систему водоснабжения, поэтому произведено гиперхлорирование бассейнов Кайтаг - Дербентского, Самур - Дербентского водоводов, сообщил Интерфакс.

Минздрав республики ранее рекомендовал жителям использовать только кипяченую или бутилированную воду, соблюдать меры гигиены и промывать посуду, овощи и фрукты после мытья кипяченой водой.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Дагогнях переменная облачность без осадков, в ночь на 7 апреля ожидается слабый дождь.

Напомним, из-за наводнения, начавшегося в конце марта, в 12 муниципалитетах Дагестана действует режим чрезвычайной ситуации. 5 апреля дожди спровоцировали новый этап наводнения. В частности, в Махачкале затоплены участки городских улиц и территория около подстанции "Приморская", которая подает электричество в дома жителей Редукторного поселка и микрорайона "Пальмира".

В Дагестане из-за подтоплений повреждены жилые дома, техника, мебель и автомобили жителей. Махачкалинцы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Наиболее пострадали от стихии на Северном Кавказе Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".