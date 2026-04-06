Кавказский узел

18:15, 6 апреля 2026

Подачу воды ограничили в Махачкале из-за непогоды

Канал имени Октябрьской революции в Махачкале. Скриншот видео Единый оператор Республики Дагестан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водозабор из канала имени Октябрьской революции приостановлен в Махачкале из-за загрязнения и недостаточного уровня воды в источнике.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане остаются подтопленными 2075 жилых домов и 1817 приусадебных участков в семи муниципалитетах, сообщило МЧС. В Дагогнях, по данным мэрии, повреждены более 450 домов.

5 апреля произошло разрушение Геджухской плотины в Дербентском районе, поток воды смыл с трассы несколько автомобилей. Спасатели вытащили из воды семь человек, двое из которых умерли в больнице. Еще два человека пропали без вести. В Махачкале были эвакуированы жильцы домов микрорайона "Пальмира", оказавшихся в зоне наводнения, и домов на улице Айвазовского из-за угрозы обрушения шестиэтажного жилого дома.

В Махачкале приостановлен водозабор из канала имени Октябрьской революции. Причиной стало загрязнение и недостаточный уровень воды, сообщил сегодня Единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения.

"В настоящее время водозабор (...) на Хушетские очистные сооружения временно невозможен. Данное ограничение связано с недостаточным объемом воды в источнике", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что вода в канале не соответствует требованиям по качеству и загрязнена. Профильные службы занимаются восстановлением водоснабжения.

"Вода, поступающая по каналу, не соответствует установленным требованиям по качеству и характеризуется повышенной степенью загрязнения, что также исключает возможность её использования в технологическом процессе очистки и подачи населению", - сказано в сообщении Минэнерго Дагестана в Telegram-канале.

В свою очередь в телеграм-канале администрации Дербента сообщается, что после дождей и паводков возможно поступление мутной воды в систему водоснабжения, поэтому произведено гиперхлорирование бассейнов Кайтаг - Дербентского, Самур - Дербентского водоводов, сообщил Интерфакс.

Минздрав республики ранее рекомендовал жителям использовать только кипяченую или бутилированную воду, соблюдать меры гигиены и промывать посуду, овощи и фрукты после мытья кипяченой водой.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Дагогнях переменная облачность без осадков, в ночь на 7 апреля ожидается слабый дождь. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, из-за наводнения, начавшегося в конце марта, в 12 муниципалитетах Дагестана действует режим чрезвычайной ситуации. 5 апреля дожди спровоцировали новый этап наводнения. В частности, в Махачкале затоплены участки городских улиц и территория около подстанции "Приморская", которая подает электричество в дома жителей Редукторного поселка и микрорайона "Пальмира".

В Дагестане из-за подтоплений повреждены жилые дома, техника, мебель и автомобили жителей. Махачкалинцы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Наиболее пострадали от стихии на Северном Кавказе Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
