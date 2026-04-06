Возобновлено движение легкового транспорта по трассе "Кавказ" в Дагестане

Движение по участку ФАД "Кавказ" в Дербентском районе Дагестана, прерванное из-за поднятия уровня воды, возобновлено, но дорога открыта только для легкового транспорта. В Кайтагском районе оползень перекрыл выезд на федеральную трассу для жителей ряда сел, доступен только объезд.

Как писал "Кавказский узел", в 12 муниципалитетах Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения. По данным МЧС на 4 апреля, подтопленными оставались более 1000 жилых домов и 1100 приусадебных участков. К вечеру 5 апреля стало известно, что закрыто движение на 917-м километре ФАД "Кавказ" в Дербентском районе в связи с поднятием уровня воды и обрушением моста.

Движение автотранспорта по участке федеральной автодороги "Кавказ" в Дербентском районе Дагестана возобновлено сегодня, сообщила Госавтоинспекция Дагестана.

Отмечается, что движение в районе поселка Мамедкала возобновлено в обоих направлениях, но только для легкового транспорта.

В то же время вечером 5 апреля глава Кайтагского района Запир Гасанов сообщил в своем телеграм-канале, что оползень на границе с Каякентским районом перекрыл привычный выезд на федеральную трассу для жителей сел Янгикент, Туменлер, Новая Барша, Маллакент, Чумли и Гулли. Единственным доступным маршрутом стал объезд через село Маджалис. Ведутся работы по расчистке завала.

Также, по его словам, в Янгикенте повреждены три внутрисельских моста, однако транспортное сообщение внутри села сохраняется.

Тем временем глава Табасаранского района Магомед Курбанов в своем телеграм-канале сообщил сегодня, что в районе продолжается устранение последствий камнепада и оползней. По его словам, в получили повреждения межпоселковые газопроводы, на момент публикации сообщения в большинстве сел газоснабжение восстановлено. Первоначально без газа оставались более 20 населенных пунктов, однако вскоре было восстановлена подача газа во все села, кроме Турага и Мараги, где без газа остаются более 200 и шесть домов соответственно.

Вечером 5 апреля камни завалили дорогу на границе Гергебильского, Хунзахского и Гунибского районов республики. Полностью заблокирован участок трассы от села Гергебиль до Красного моста, пишет Shot.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Дербенте 6 апреля осадков не ожидается. Небольшой дождь прогнозируется лишь 10 апреля. Сегодня ожидается переменная облачность при температуре + 16 градусов.

В Дагестане из-за подтоплений повреждены жилые дома, техника, мебель и автомобили жителей. Махачкалинцы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Наиболее пострадали от стихии на Северном Кавказе Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей, заявили 31 марта власти республики. Также анонсированы компенсации тем, кто потерял имущество, здоровье или близких. К 2 апреля власти республики приняли более четырех тысяч заявлений на возмещение ущерба, причиненного наводнением.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".