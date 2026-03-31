×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:47, 31 марта 2026

Рост энерготарифов в Грузии назван фактором обогащения Иванишвили

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Повышение тарифов на электроэнергию для всех потребителей Грузии с 1 апреля ударит по бюджету жителей страны и послужит увеличению доходов основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. 

В Грузии с 1 апреля вступят в силу новые потребительские и непотребительские тарифы на электроэнергию. Плата за электроэнергию вырастет во всех регионах Грузии и затронет как население, так и предприятия. О повышении было объявлено на заседании Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии 30 марта. 

Для бытовых потребителей тариф увеличивается на 5 тетри (около 2 центов), рост платы составит составит от 17,9 % до 33,9% в зависимости от объемов потребления и уровня напряжения. Для предприятий тариф увеличится на 6,7 тетри или 23,3%, указывает Tbilisi_life. 

Глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) Давид Нармания назвал основными причинами роста тарифов зависимость от импорта электроэнергии и повышение закупочной цены. Повышение цены электроэнергии послужит, по его словам, сокращению числа аварий. 

“В последнее время как в столице, так и в регионах участились аварийные отключения электроэнергии, особенно в непогоду. Именно поэтому регуляторная комиссия с помощью специальной программы осуществляет мониторинг и анализ отключений. Выявлено, что в некоторых направлениях количество аварий увеличивалось. Выездной мониторинг технического департамента показал, что состояние инфраструктуры с каждым годом ухудшается”, - приводит его слова “Грузия-Онлайн”. 

Нармания также напомнил, что “два года назад комиссия снизила тариф на три тетри”. “В 2024–2025 годах действовал тариф на три тетри ниже. Сейчас мы возвращаемся к той ситуации и добавляем еще два тетри”, - заявил чиновник. 

Реакция политиков и оценки экономистов

Повышение тарифов на электроэнергию сильно ударит по жителям Грузии, утверждает лидер оппозиционной партии "Для народа" Ана Долидзе. “Считайте, что это отъем последнего куска хлеба у людей. Число социально незащищенных в стране достигло рекордного уровня именно в этом году. В этой ситуации, делать это, на мой взгляд, неправильно”, - подчеркнула она. 

Увеличение стоимости электроэнергии, необходимой для всех видов производства, приведет к росту цен на все товары, в первую очередь от повышения тарифов пострадают хлебопекарные предприятия и заводы по переработке молока, а также ирригационные насосы и холодильные фермы, указал экономист Николоз Алавидзе

“К уже 10-процентному росту цен на продукты питания добавятся еще 1,5 процента. Все это повышение является результатом накопленной неэффективности и коррупции, например, сомнительных импортных операций как из Азербайджана, так и из России. В целом, когда вы зависите от импорта, это делает вашу энергию дороже”, - приводит его слова телекомпания Pirveli. 

Экономист Георгий Кепуладзе, в свою очередь, отметил, что Грузия увеличила импорт электроэнергии из России, что также представляет угрозу национальной безопасности.

ГЭС и криптовалютный бизнес сулят Иванишвили рост прибыли

Основатель “Центра гражданского участия” Иракли Абесадзе обратил внимание, что структуры Бидзины Иванишвили в 2024-2025 годах были вовлечены в ряд непрозрачных сделок вокруг ГЭС Мтквари. Даже если это было “простым совпадением”, повышение тарифов на электричество “теперь напрямую увеличит доход Иванишвили”, указал Абесадзе. 

Он также напомнил, что в феврале 2025 года прокуратура предъявила Георгию Бачиашвили обвинение в растрате средств на строительстве ГЭС Мтквари, стоимость которой увеличилась на 100 миллионов долларов. Год спустя, 18 февраля, Бачиашвили был освобожден по соглашению с прокуратурой.

В конце мая 2025 года Служба госбезопасности Грузии отчиталась о задержании на границе бывшего главы фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили, осужденного на 11 лет по делу о присвоении принадлежащих Бидзине Иванишвили биткоинов. Адвокаты заявили о политически мотивированном преследовании. 12 августа апелляционный суд в Тбилиси оставил в силе приговор Бачиашвили. 18 февраля стало известно, что Бачиашвили признал свою вину по всем уголовным делам и возместил причинённый ущерб, заключив процессуальное соглашение о штрафе и условном сроке.

Представитель партии “Гахария - За Грузию” Кетеван Бакарадзе, выступая на брифинге в парламенте, связала рост потребления электроэнергии с криптовалютным бизнесом основателя “Грузинской мечты”. 

“В Грузии не открылось ни новых крупных предприятий, ни увеличилось население; наоборот, мы переживаем демографический кризис. На этом фоне логично возникает вопрос — что вызывает рост потребления? Один из ответов — криптомайнинг и биткоины, связанные с бизнесом Бидзины Иванишвили. В результате “Грузинская мечта” платит свои миллиарды за счет собственного населения: пенсионеров, многодетных семей, матерей-одиночек, за счет студентов и малого бизнеса. Людей, которые и так едва сводят концы с концами”, - приводит ее выступление Tabula.ge.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Верхний Ларс в декабре. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:03, 31 марта 2026
Российский мигрант в Грузии рассказал о попытке вербовки ФСБ
Акция протеста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
23:57, 30 марта 2026
Протестующие в Тбилиси напомнили о низком авторитете полиции
Михаил Саакашвили Фото: SaakashviliMikheil / Facebook (принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России)
20:15, 30 марта 2026
Саакашвили потребовалась медпомощь после падения
Участники акции в Кутаиси с портретами политзаключенных. Фото Mo Se. Скриншот фото https://www.facebook.com/photo/?fbid=4263152930666113&set=pcb.4263154510665955 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)
23:00, 29 марта 2026
В Тбилиси и Кутаиси потребовали освободить политзаключенных
12:57, 29 марта 2026
Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге
Персоналии
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Справочник
«Армяно-мусульманская резня в Баку». Обложка русского еженедельного журнала «Огонёк» № 10. 1918 год. Источник: Егор Осин Трагические события марта 1918 года в Азербайджане ("День геноцида")

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Фото
12:00, 10 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Репатриация изгнанных: разные позиции на Юге Кавказа
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Наводнение в Дагестане. Фото: Правительство Дагестана / Telegram
31 марта 2026, 21:02
Наводнение поставило под угрозу турсезон в Дагестане

Никита Журавель. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
31 марта 2026, 18:50
Мать Никиты Журавеля получила его письмо из колонии

Наводнение в Махачкале. Фото: МЧС РФ
31 марта 2026, 15:02
Власти объявили о выплатах пострадавшим от наводнения в Дагестане

Люди, вернувшиеся в Ходжавенд. 31 марта 2026 года. Фото: APA https://ru.apa.az/social/v-gorod-xodzavend-pribyla-ocerednaya-gruppa-pereselencev-foto-obnovleno-643512
31 марта 2026, 13:05
64 азербайджанских семьи возвращены в Ходжавенд

Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Показать больше