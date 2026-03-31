Рост энерготарифов в Грузии назван фактором обогащения Иванишвили

Повышение тарифов на электроэнергию для всех потребителей Грузии с 1 апреля ударит по бюджету жителей страны и послужит увеличению доходов основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.

В Грузии с 1 апреля вступят в силу новые потребительские и непотребительские тарифы на электроэнергию. Плата за электроэнергию вырастет во всех регионах Грузии и затронет как население, так и предприятия. О повышении было объявлено на заседании Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии 30 марта.

Для бытовых потребителей тариф увеличивается на 5 тетри (около 2 центов), рост платы составит составит от 17,9 % до 33,9% в зависимости от объемов потребления и уровня напряжения. Для предприятий тариф увеличится на 6,7 тетри или 23,3%, указывает Tbilisi_life.

Глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) Давид Нармания назвал основными причинами роста тарифов зависимость от импорта электроэнергии и повышение закупочной цены. Повышение цены электроэнергии послужит, по его словам, сокращению числа аварий.

“В последнее время как в столице, так и в регионах участились аварийные отключения электроэнергии, особенно в непогоду. Именно поэтому регуляторная комиссия с помощью специальной программы осуществляет мониторинг и анализ отключений. Выявлено, что в некоторых направлениях количество аварий увеличивалось. Выездной мониторинг технического департамента показал, что состояние инфраструктуры с каждым годом ухудшается”, - приводит его слова “Грузия-Онлайн”.

Нармания также напомнил, что “два года назад комиссия снизила тариф на три тетри”. “В 2024–2025 годах действовал тариф на три тетри ниже. Сейчас мы возвращаемся к той ситуации и добавляем еще два тетри”, - заявил чиновник.

Реакция политиков и оценки экономистов

Повышение тарифов на электроэнергию сильно ударит по жителям Грузии, утверждает лидер оппозиционной партии "Для народа" Ана Долидзе. “Считайте, что это отъем последнего куска хлеба у людей. Число социально незащищенных в стране достигло рекордного уровня именно в этом году. В этой ситуации, делать это, на мой взгляд, неправильно”, - подчеркнула она.

Увеличение стоимости электроэнергии, необходимой для всех видов производства, приведет к росту цен на все товары, в первую очередь от повышения тарифов пострадают хлебопекарные предприятия и заводы по переработке молока, а также ирригационные насосы и холодильные фермы, указал экономист Николоз Алавидзе.

“К уже 10-процентному росту цен на продукты питания добавятся еще 1,5 процента. Все это повышение является результатом накопленной неэффективности и коррупции, например, сомнительных импортных операций как из Азербайджана, так и из России. В целом, когда вы зависите от импорта, это делает вашу энергию дороже”, - приводит его слова телекомпания Pirveli.

Экономист Георгий Кепуладзе, в свою очередь, отметил, что Грузия увеличила импорт электроэнергии из России, что также представляет угрозу национальной безопасности.

ГЭС и криптовалютный бизнес сулят Иванишвили рост прибыли

Основатель “Центра гражданского участия” Иракли Абесадзе обратил внимание, что структуры Бидзины Иванишвили в 2024-2025 годах были вовлечены в ряд непрозрачных сделок вокруг ГЭС Мтквари. Даже если это было “простым совпадением”, повышение тарифов на электричество “теперь напрямую увеличит доход Иванишвили”, указал Абесадзе.

Он также напомнил, что в феврале 2025 года прокуратура предъявила Георгию Бачиашвили обвинение в растрате средств на строительстве ГЭС Мтквари, стоимость которой увеличилась на 100 миллионов долларов. Год спустя, 18 февраля, Бачиашвили был освобожден по соглашению с прокуратурой.

В конце мая 2025 года Служба госбезопасности Грузии отчиталась о задержании на границе бывшего главы фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили, осужденного на 11 лет по делу о присвоении принадлежащих Бидзине Иванишвили биткоинов. Адвокаты заявили о политически мотивированном преследовании. 12 августа апелляционный суд в Тбилиси оставил в силе приговор Бачиашвили. 18 февраля стало известно, что Бачиашвили признал свою вину по всем уголовным делам и возместил причинённый ущерб, заключив процессуальное соглашение о штрафе и условном сроке.

Представитель партии “Гахария - За Грузию” Кетеван Бакарадзе, выступая на брифинге в парламенте, связала рост потребления электроэнергии с криптовалютным бизнесом основателя “Грузинской мечты”.

“В Грузии не открылось ни новых крупных предприятий, ни увеличилось население; наоборот, мы переживаем демографический кризис. На этом фоне логично возникает вопрос — что вызывает рост потребления? Один из ответов — криптомайнинг и биткоины, связанные с бизнесом Бидзины Иванишвили. В результате “Грузинская мечта” платит свои миллиарды за счет собственного населения: пенсионеров, многодетных семей, матерей-одиночек, за счет студентов и малого бизнеса. Людей, которые и так едва сводят концы с концами”, - приводит ее выступление Tabula.ge.