Кавказский узел

21:02, 31 марта 2026

Наводнение поставило под угрозу турсезон в Дагестане

Наводнение в Дагестане. Фото: Правительство Дагестана / Telegram

Ущерб от наводнения в Дагестане привел к снижению туристического интереса к республике, но операторы продолжают продажу путевок, рассчитывая на восстановление инфраструктуры в регионе. 

Как писал "Кавказский узел", режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений введен в Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, Хасавюрте и еще трех районах республики: Хасавюртовском, Карабудахкентском и Дербентском. По данным властей, к вечеру 30 марта вода ушла с территории 544 жилых домов, 698 приусадебных участков и 120 участков автодорог. Затопленными оставались 235 домов, 550 участков и 10 участков дорог.

28 марта в связи с наводнением в Дагестане был введен режим повышенной готовности, а в Махачкале - режим чрезвычайной ситуации. Жители Махачкалы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Из-за подтоплений пострадали жилые дома, техника, мебель и автомобили горожан. Жители пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, а также с транспортной доступностью. Они посетовали, что дозвониться до экстренных служб очень сложно.

Туристический сезон в Дагестане оказался под угрозой после недавнего наводнения, интерес к туризму в этом регионе уменьшился на 35 процентов по сравнению с 2025 годом, информирует Telegram-канал Mash.

Кадр 28 марта в связи с наводнением в Дагестане был введен режим повышенной готовности. Фото: Mash / Telegram-канал

Согласно информации от источника, туристические компании испытывают трудности с продажей путевок даже на популярные маршруты, такие как Сулакский каньон, Чиркейская и Гунибская ГЭС, а также древний аул-призрак Гамсутль. Основной причиной снижения интереса путешественников послужило большое количество мусора, выброшенного на берег Каспийского моря, свыше трех тонн отходов было смыто в воду.

Из-за наводнения пострадали также частные базы отдыха, в том числе и в таких городах, как Избербаш и Дербент. Владельцы туристических объектов оценивают ущерб в миллионы рублей, необходимые для восстановления и ремонта после чрезвычайного происшествия.

В то же время Ассоциация туроператоров России сообщила, что путешественники продолжают приобретать туры в затопленный Дагестан. "Сейчас ситуация налаживается, "большая вода" ушла в море", - цитирует сайт АТОР руководителя PEGAS Touristik в Северо-Кавказском федеральном округе.

С 31 марта туроператор возобновляет все основные экскурсии. "Все эти маршруты лично проехали наши гиды, проверили подъездные пути, состояние локаций", - заверила представитель компании.

По ее словам, аннулирований туров в Дагестан у туроператора было немного - всего шесть заявок на 29-30 марта с проживанием в прибрежных районах близ Махачкалы. Не поступало запросов на аннулирование по Дербенту, который никак не был затронут стихией.

Напомним, в сентябре 2025 года обильные дожди также привели к подтоплениям подстанций и отключениям света в Махачкале. В обесточенных холодильниках испортились продукты, а в квартирах с электроплитами возникли трудности с приготовлением еды. Махачкалинцы вправе требовать компенсации за ущерб, причиненный затоплением улиц и длительными отключениями электричества, указали юристы.

Власти Дагестана осенью 2025 года пообещали материальную помощь жителям Махачкалы, чье имущество пострадало из-за подтоплений, но не озвучили суммы помощи. Махачкалинцы платили за эвакуацию и ремонт затопленных автомобилей по 28-30 тысяч рублей, а власти выплачивали за ущерб имуществу только по 10 тысяч. Юристы заметили, что владельцы автомобилей имеют право обратиться в суд с требованием компенсации от мэрии, которая не обеспечила безопасное движение по дорогам. 

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

