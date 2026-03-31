Выросло число поврежденных после атаки БПЛА квартир в Краснодаре

Комиссия завершила обследование многоэтажек в Краснодаре, где прошлой ночью упал беспилотник. Повреждены 13 квартир и одно коммерческое помещение.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 30 марта в Прикубанском округе Краснодара беспилотник врезался в многоквартирный дом, пострадали три человека. Одному взрослому и двум детям оказана медицинская помощь на месте, без госпитализации. Первоначально комиссия выявила девять поврежденных в результате атаки квартир.

Завершено обследование многоэтажных домов в Прикубанском внутригородском округе Краснодара после падения обломком БПЛА. Выяснилось, что повреждены 13 квартир и одно коммерческое помещение, сообщил 30 марта в своем телеграм-канале глава города Евгений Наумов.

По его данным, в настоящее время в поврежденных квартирах уже демонтированы опасные конструкции и убраны осколки стекла, выбитые окна затянуты пленкой. В квартире, которая повреждена больше всего, затянули пленкой балкон.

Наумов также сообщил, что жителям поврежденных квартиры будет оказана помощь в их восстановлении.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.