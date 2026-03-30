Девять квартир повреждены после падения БПЛА в Краснодаре

В самой пострадавшей после атаки дронов квартире жителей Краснодара обрушилась перегородка, в остальных - выбиты стекла.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 30 марта Прикубанском округе Краснодара беспилотник врезался в многоквартирный дом, пострадали три человека. Одному взрослому и двум детям оказана медицинская помощь на месте, без госпитализации.

Комиссия выявила девять поврежденных в результате падения БПЛА квартир. "Установлены повреждения девяти квартир в двух соседних домах. В основном выбиты стекла. В самой пострадавшей - частично обрушилась перегородка между жилой комнатой и балконом, нарушена система отопления", - цитирует слова мэра города Евгений Наумова "Интерфакс".

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

По словам чиновника, сотрудники муниципальной Службы спасения убрали осколки стекла и затянули разбитые окна пленкой. Наумов также сообщил о демонтаже пострадавших конструкций.

Напомним, что минувшей ночью в ходе атаки БПЛА в Таганроге погиб один человек, еще восьмерым потребовалась помощь врачей. В городе были повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов, а также 10 автомобилей. Жители некоторых домов были эвакуированы.