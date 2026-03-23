×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:40, 23 марта 2026

Кубанский депутат Сафронов анонсировал митинг против блокировки "Телеграма"

Александр Сафронов. Фото: https://krasnodarmedia.su/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов согласовал с местными властями акцию против блокировок, вводимых Роскомнадзором. 

Как писал "Кавказский узел", на организатора митинга в Ростове-на-Дон против блокировок интернета Евгения Маковоза был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве и неповиновении представителю власти. 

В Краснодаре анонсирован намеченный на 28 марта митинг против блокировки "Телеграма" и замедлений других интернет-сервисов. Акция запланирована в сквере Кленовый. "Мы говорим нет цензуре. Мы говорим, что нужна свобода слова. Мы против блокировок и замедлений. Мы требуем, чтобы Роскомнадзор соблюдал Конституцию России и наши права. Мы требуем, чтобы власть не нарушала наши права и отстала от "Телеграма", - говорится в сегодняшнем посте в телеграм-канале Сафронова. 

Сквер Кленовый расположен в поселке 1-е отделение учхоза "Кубань", на западной окраине города. Расстояние от центра Ростова-на-Дону, по данным сервиса "Яндекс Карты", составляет 13 километров.

Площадка на окраине города в окружении полей оказалась единственной, которую одобрила мэрия Краснодара. Организаторы пытались согласовать место ближе к центру - Чистяковскую рощу или парк 30-летия Победы на Затоне. Однако, по словам чиновников, эти территории были заняты другими публичными мероприятиями, отмечает издание BFM.

Напомним, во время отключений мобильного интернета сайты и приложения, к которым разрешен доступ, работают далеко не везде, что на фоне проблем и с мобильной связью приводит к существенным проблемам, рассказали жители юга России. 

Telegram зачастую использовался для рабочих контактов, и уже имеющиеся ограничения вызвали сложности в работе, а доступные способы обхода ограничений не всегда помогают, рассказали жители Ростовской и Волгоградской областей, Кубани и Калмыкии. Часть из них выразила готовность перейти на отечественные мессенджеры, другие заявили, что будут продолжать пользоваться Telegram.

В октябре 2025 года авторы телеграм-каналов в СКФО и ЮФО столкнулись со снижением читаемости, сложностями при размещении публикаций и жалобами читателей на проблемы с доступом в Telegram. Роскомнадзор подтвердил, что сбои обусловлены действиями властей. Работа этих мессенджеров ограничивается "для противодействия преступникам", использующим их для вымогательства денег, а также вовлечения россиян "в диверсионную и террористическую деятельность", пояснило ведомство. Активное замедление Telegram в течение последних дней создало серьезные неудобства для пользователей мессенджера в республиках Северного Кавказа. Люди потеряли доступный способ общения с родственниками, а предприниматели лишились налаженной связи с клиентами и терпят убытки. 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
