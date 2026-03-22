Военные отчитались о сбитых над Черным морем дронах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минувшей ночью беспилотники были сбиты над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью БПЛА были уничтожены в четырех районах Ростовской области: Тарасовском, Кашарском, Милютинском и Родионово-Несветайском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, раненых нет.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотников, в том числе в Ростовской области и над акваторией Черного моря, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты в Московской, Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской и Брянской областях.

Сколько беспилотников сбито в каждом из регионов, ведомство не конкретизировало. Оперштаб Кубани, по состоянию на 11.50 мск, не сообщил в своем телеграм-канале о воздушной атаке.

Напомним, 1 и 2 марта в результате атаки БПЛА в Новороссийске были ранены семь человек, повреждены 17 жилых домов: восемь многоквартирных и девять частных. В городе был введен режим ЧС, который даёт властям расширенные полномочия для ликвидации последствий происшествия. В результате атаки повреждены 76 частных и 38 многоквартирных домов, власти анонсировали выплаты пострадавшим.

24 сентября 2025 года после атаки БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи, однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

В сентябре 2025 года в Краснодарском крае был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.