Кавказский узел

05:04, 20 марта 2026

Выходец из Херсонской области оштрафован за дискредитацию армии в Темрюке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодарском крае оштрафовал Александра Степанюка по статье о дискредитации военных за фразу о том, что его “лишили дома”. 

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, с тех пор жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, привлекаются по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Административное дело  водителя ДК “Юность” Александра Степанюка, обвиненного в дискредитации российской армии, рассмотрел Темрюкский районный суд. Внимание на постановление, опубликованное на сайте суда 19 марта, обратила “Медиазона”*. 

По информации издания, мужчина получил российский паспорт в 2023 году, а родился в Бериславском районе Херсонской области, который с марта по ноябрь 2022 года был под контролем российских войск. 

Поводом для протокола стали слова, которые мужчина произнес в здании Центральной районной больницы Темрюкского района. Согласно постановлению, врач-нарколог сообщила Степанюку, что он пройдет медкомиссию лишь в том случае, если посетит психиатра и нарколога в Краснодаре, либо предоставит заключения этих специалистов из Херсонской области. 

Мужчина негативно отреагировал на “данную волокиту” и начал публично “высказываться в части политики России и Украины”, установил суд. В вину ему поставили фразу: “такие как вы лишили меня дома”, произнесенную “в присутствии людей и третьих лиц”, указано в документе. 

Степанюк согласился с протоколом, суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что житель Камышина Гайритин Суманаков получил второй по счету штраф по статье о дискредитации российских военных за лайк в "Одноклассниках".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
