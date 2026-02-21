Суд отклонил кассационную жалобу на приговор Шарлоту

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационная инстанция отклонила жалобу на приговор певцу Эдуарду Шарлоту, который извинялся перед главой Чечни.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года суд приговорил Эдуарда Шарлота к 5,5 года колонии-поселения по делу о реабилитации нацизма и оскорблении верующих. В последнем слове музыкант вновь извинился за свои видеоролики. Защита и обвинение обжаловали приговор, однако апелляционный суд оставил его в силе.

В январе 2024 года музыкант Эдуард Шарлот, обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, в суде извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за то, что его "вскользь оскорбил", и перед Владимиром Путиным, портрет которого разорвал. Гособвинитель отказался от обвинений Шарлота в уничтожении паспорта и возбуждении ненависти и запросил для музыканта семь лет и пять месяцев лишения свободы, а также штраф на крупную сумму.

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на приговор Эдуарду Шарлоту, сообщил отец певца Валерий Шарлот агентству РИА "Новости".

Жалобу отклонили, причин пока не знаем

"Кассационную жалобу отклонили, причин пока не знаем", - сказал он. Валерий Шарлот добавил, что решение о повторной подаче жалобы пока не принято, пишет агентство.

Напомним, уроженец Самары Эдуард Шарлот - российский певец и блогер. Поводом для уголовного преследования стали публикации Шарлота в соцсетях, в которых он размещал провокационные видео. Летом 2023 года Шарлот переехал в Армению и заявил о своем несогласии с действиями правительства РФ, но там у него быстро закончились деньги. В ноябре того же года музыкант вернулся в Россию и был задержан в аэропорту. Правозащитники признали его политзаключенным.

В августе 2025 года стало известно, что Шарлота решено перевести из колонии-поселения в колонию общего режима. Шарлот нарушал режимные требования учреждения и настраивал других осужденных "к отрицательно направленному поведению", пояснила прокуратура. Шарлот подал апелляционную жалобу на решение ужесточить режим наказания, но суд оставил его в силе.

Отец певца Валерий Шарлот пояснял, что его сыну вменили 19 нарушений режима и четырежды помещали в штрафной изолятор. "Руки за спиной не держал. В тумбочке лежало не только то, что разрешено. Например, майка. Не поздоровался с кем-то. Таких нарушений всего было 19. За каких-то несчастных два месяца он побывал в ШИЗО четыре раза. Он трижды объявлял голодовку, но это никак не помогало", - сообщил Валерий Шарлот.