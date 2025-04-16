Оставлен в силе приговор певцу Шарлоту

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Апелляционный суд отказался изменить приговор певцу Шарлоту, который извинялся перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года музыкант Эдуард Шарлот, обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, в суде извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за то, что его "вскользь оскорбил", и перед Владимиром Путиным, портрет которого разорвал. Гособвинитель отказался от обвинений Шарлота в уничтожении паспорта и возбуждении ненависти и запросил для музыканта семь лет и пять месяцев лишения свободы, а также штраф на крупную сумму. В декабре суд приговорил Шарлота к пяти с половиной годам колонии поселения по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. В последнем слове музыкант вновь извинился за свои видеоролики. Защита и обвинение обжаловали приговор.

Уроженец Самары Эдуард Шарлот — российский певец и блогер, против которого возбуждено несколько уголовных дел. Два дела — по статье о реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса), одно — по статье об оскорблении чувств верующих (статья 148 Уголовного кодекса), возбуждении ненависти (часть 2 статьи 282 Уголовного кодекса). Кроме того, музыканту предъявлены обвинения за сожжение российского паспорта (статья 325 Уголовного кодекса России). Поводом для их возбуждения стали соцсети Шарлота, в которых он опубликовал провокационные видео. Летом 2023 года Шарлот переехал в Армению и заявил о своем несогласии с действиями правительства РФ, но там у него быстро закончились деньги. В ноябре того же года музыкант решил вернуться в Россию и был задержан в аэропорту. Проект "Поддержка политзеков. Мемориал"* признал его политическим заключенным.

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор певцу Шарлоту, который ранее был приговорен к 5,5 года колонии-поселения по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, пишет 15 апреля "Коммерсант".

В последнем слове Шарлот попросил удовлетворить апелляционную жалобу защиты и освободить его из-под ареста, он пообещал, что теперь в своем творчестве будет ориентироваться на создание "правильных морально-нравственных ориентиров", а также будет помогать воспитывать у подрастающего поколения "основополагающие чувства долга и уважения к культуре и Отечеству". Суд, впрочем, доводам защиты не внял и в удовлетворении ходатайства отказал.

Напомним, что поводом для возбуждения уголовных дел стали соцсети Шарлота, в которых он опубликовал провокационные видео. Летом 2023 года Шарлот переехал в Армению и заявил о своем несогласии с действиями правительства РФ, но там у него быстро закончились деньги. В ноябре того же года музыкант решил вернуться в Россию и был задержан в аэропорту.

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