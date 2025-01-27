Защита и обвинение обжаловали приговор Шарлоту

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Прокуратура потребовала отменить приговор извинившемуся перед Рамзаном Кадыровым певцу и направить дело на новое рассмотрение. Защита также подала апелляцию.

Как писал "Кавказский узел", в январе музыкант Эдуард Шарлот, обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, в суде извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за то, что его "вскользь оскорбил", и перед Владимиром Путиным, портрет которого разорвал. Гособвинитель отказался от обвинений Шарлота в уничтожении паспорта и возбуждении ненависти и запросил для музыканта, ранее извинившегося перед Рамзаном Кадыровым, семь лет и пять месяцев лишения свободы, а также штраф на крупную сумму. 27 декабря 2024 года суд приговорил Шарлота к пяти с половиной годам колонии поселения по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. В последнем слове музыкант вновь извинился за свои видеоролики.

Уроженец Самары Эдуард Шарлот — российский певец и блогер, против которого возбуждено несколько уголовных дел. Два дела — по статье о реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса), одно — по статье об оскорблении чувств верующих (статья 148 Уголовного кодекса), возбуждении ненависти (часть 2 статьи 282 Уголовного кодекса). Кроме того, музыканту предъявлены обвинения за сожжение российского паспорта (статья 325 Уголовного кодекса России). Поводом для их возбуждения стали соцсети Шарлота, в которых он опубликовал провокационные видео. Летом 2023 года Шарлот переехал в Армению и заявил о своем несогласии с действиями правительства РФ, но там у него быстро закончились деньги. В ноябре того же года музыкант решил вернуться в Россию и был задержан в аэропорту. Проект "Поддержка политзеков. Мемориал"* признал его политическим заключенным.

Прокуратура Самарской области требует отменить приговор, вынесенный Самарским областным судом певцу Шарлоту (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) за реабилитацию нацизма, так как рассматривает его как мягкий, и пересмотреть дело иным составом суда, сообщил сегодня ТАСС. "Апелляционное представление подано на мягкость назначенного наказания [Шарлоту]. Требуем отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда", - процитировало агентство слова представителя прокуратуры.

Отец певца сообщил, что защита также обжаловала приговор.

Апелляции на приговор будет рассматривать Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде, сообщили агентству в Самарском областном суде.

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