Оставлено в силе решение перевести певца Шарлота в колонию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд не удовлетворил жалобу Эдуарда Шарлота, извинившегося перед главой Чечни, на решение об ужесточении режима наказания. Судья также отказал Шарлоту в отводе адвоката.

Как писал "Кавказский узел", 18 августа стало известно, что Эдуарда Шарлота решено перевести из колонии-поселения в колонию общего режима. Шарлот подал апелляционную жалобу на решение ужесточить режим наказания.

Эдуард Шарлот нарушал режимные требования учреждения и настраивал других осужденных "к отрицательно направленному поведению", заявила ранее прокуратура Самарской области. Отец певца Валерий Шарлот рассказал, что его сыну вменили 19 нарушений режима и четырежды помещали в штрафной изолятор. "Руки за спиной не держал. В тумбочке лежало не только то, что разрешено. Например, майка. Не поздоровался с кем-то. Таких нарушений всего было 19. За каких-то несчастных два месяца он побывал в ШИЗО четыре раза. Он трижды объявлял голодовку, но это никак не помогало", - сообщил Валерий Шарлот.

Певец Шарлот исключен из списка экстремистов Росфинмониторинг исключил из числа экстремистов певца Эдуарда Шарлота, извинившегося перед главой Чечни. Решение связано с тем, что суд при вынесении приговора отказался от обвинения в возбуждении ненависти или вражды.

Самарский облсуд сегодня не удовлетворил апелляционную жалобу Эдуарда Шарлота на решение о его переводе из колонии-поселения в колонию общего режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в суде.

"Апелляционную жалобу Шарлота оставить без удовлетворения", - цитирует судью агентство.

На заседании суда Шарлот заявил ходатайство об отводе своего нового адвоката, заявив, что она не посвящена в нюансы дела, не приходила к нему и не вырабатывала с ним стратегию защиты. Судья отказал в отводе защитника.

Затем осужденный несколько раз не ответил на вопрос судьи об отводах другим участникам процесса. Судья сделал ему ряд замечаний.

Я не признаю этот цирк!

"Ваша честь, я не признаю этот суд, я хочу отсюда уйти! Я не признаю этот цирк!" - выкрикнул Шарлот, когда судья стал разъяснять ему его права. После этого судья попросил отключить Шарлота от видеоконференцсвязи за нарушение порядка судебного заседания, пишет агентство.

Напомним, летом 2023 года музыкант Эдуард Шарлот переехал в Армению и заявил о своем несогласии с действиями правительства России. В ноябре того же года музыкант вернулся в Россию и был задержан в аэропорту. Поводом для уголовного преследования по делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих стали провокационные видео, опубликованные в Шарлотом в соцсети.

В январе 2024 года Шарлот в суде заочно извинился перед Рамзаном Кадыровым за то, что "вскользь оскорбил" его, и перед Владимиром Путиным, портрет которого разорвал. В последнем слове музыкант вновь извинился за свои видеоролики.

В декабре того же года суд приговорил Шарлота к 5,5 года колонии-поселения. Защита и обвинение обжаловали приговор, но апелляционный суд оставил его без изменений.