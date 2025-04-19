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14:57, 19 апреля 2025

Певец Шарлот исключен из списка экстремистов

Шарлот. Стоп-кадр видео из клипа "Щека на щеку" из YouTube-канала певца, https://www.youtube.com/watch?v=mAsQx4jxhLM&t=10s.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Росфинмониторинг исключил из числа экстремистов певца Эдуарда Шарлота, извинившегося перед главой Чечни. Решение связано с тем, что суд исключил обвинение в возбуждении ненависти или вражды.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года музыкант Эдуард Шарлот, обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, в суде извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за то, что его "вскользь оскорбил", и перед Владимиром Путиным, портрет которого разорвал. Летом 2024 года Шарлот был внесен в реестр террористов и экстремистов.Гособвинитель отказался от обвинений Шарлота в уничтожении паспорта и возбуждении ненависти и запросил для музыканта семь лет и пять месяцев лишения свободы, а также штраф на крупную сумму. В декабре суд приговорил Шарлота к пяти с половиной годам колонии поселения по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. В последнем слове музыкант вновь извинился за свои видеоролики. Защита и обвинение обжаловали приговор., апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Уроженец Самары Эдуард Шарлот — российский певец и блогер, против которого возбуждено несколько уголовных дел. Два дела — по статье о реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса), одно — по статье об оскорблении чувств верующих (статья 148 Уголовного кодекса), возбуждении ненависти (часть 2 статьи 282 Уголовного кодекса). Кроме того, музыканту предъявлены обвинения за сожжение российского паспорта (статья 325 Уголовного кодекса России). Поводом для их возбуждения стали соцсети Шарлота, в которых он опубликовал провокационные видео. Летом 2023 года Шарлот переехал в Армению и заявил о своем несогласии с действиями правительства РФ, но там у него быстро закончились деньги. В ноябре того же года музыкант решил вернуться в Россию и был задержан в аэропорту.  Проект "Поддержка политзеков. Мемориал"* признал его политическим заключенным. 

Эдуард Шапрлот исключен из списка экстремистов и террористов, который ведет на своем сайте Росфинмониторинг. 

Информация об этом размещена на сайте ведомства.  "Перечень террористов и экстремистов (исключенные). Физические лица. <…> Шарлот Эдуард Валерьевич", - указано на сайте Росфинмониторинга.

Информацию об этом подтвердил адвокат Шарлота Алексей Лапузин. По его словам, исключение Шарлота из списка террористов и экстремистов связано с тем, что в приговоре суда отсутствовало обвинение по статье  282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), которое было предъявлено ему на этапе следствия.

"В ходе судебного разбирательства гособвинитель отказался от обвинения, суд принял отказ. Приговор с отсутствующей статьей 282 УК РФ вступил в законную силу, поэтому Росфинмониторинг принял единственное законное решение об исключении Шарлота из списка экстремистов и террористов", - рассказал Лапузин ТАСС.

По словам Лапузина, где Шарлот будет отбывать наказание, пока неизвестно. "Я предполагаю, что он должен отбывать наказание в колонии-поселении в Самарской области в городе Тольятти", - указал адвокат.

Напомним, что поводом для возбуждения уголовных дел стали размещенные в соцсетях Шарлота провокационные видео. Летом 2023 года Шарлот переехал в Армению и заявил о своем несогласии с действиями правительства РФ, но там у него быстро закончились деньги. В ноябре того же года музыкант решил вернуться в Россию и был задержан в аэропорту.  

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Автор: "Кавказский узел"

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