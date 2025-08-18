×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
20:02, 18 августа 2025

Певцу Шарлоту ужесточен режим наказания

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Певца Эдуарда Шарлота, извинившегося перед главой Чечни, переведут из колонии-поселения в исправительную колонию общего режима.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года музыкант Эдуард Шарлот, обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, в суде извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за то, что его "вскользь оскорбил", и перед Владимиром Путиным, портрет которого разорвал. В декабре суд приговорил Шарлота к пяти с половиной годам колонии поселения по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. В последнем слове музыкант вновь извинился за свои видеоролики. Защита и обвинение обжаловали приговор., апелляционный суд оставил приговор без изменений.

 Поводом для возбуждения дел стали соцсети Шарлота, в которых он опубликовал провокационные видео. Летом 2023 года Шарлот переехал в Армению и заявил о своем несогласии с действиями правительства РФ, но там у него быстро закончились деньги. В ноябре того же года музыкант решил вернуться в Россию и был задержан в аэропорту.  Проект "Поддержка политзеков. Мемориал"* признал его политическим заключенным. 

Эдуард Шарлот нарушал режимные требования учреждения и настраивал других осужденных "к отрицательно направленному поведению", сообщается сегодня на сайте прокуратуры Самарской области.

Шарлот. Стоп-кадр видео из клипа
14:57 19.04.2025
Певец Шарлот исключен из списка экстремистов
Росфинмониторинг исключил из числа экстремистов певца Эдуарда Шарлота, извинившегося перед главой Чечни. Решение связано с тем, что суд при вынесении приговора отказался от обвинения в возбуждении ненависти или вражды.

Отец певца поделился, что за все время нахождения в колонии-поселении № 1 его сыну вменили 19 нарушений режима и четырежды помещали в штрафной изолятор. Валерий Шарлот перечислил, что именно в колонии посчитали нарушениями. "Руки за спиной не держал. В тумбочке лежало не только то, что разрешено. Например, майка. Не поздоровался с кем-то. Таких нарушений всего было 19. За каких-то несчастных два месяца он побывал в ШИЗО четыре раза. Он трижды объявлял голодовку, но это никак не помогало", - приводит слова Валерия Шарлота издание Daily Storm*.

По словам Валерия Шарлота, он посещал сына в колонии несколько раз. Тот рассказывал, что силовики в исправительном учреждении "с первых дней прямо ему говорили, что он долго не продержится в колонии-поселении и на условно-досрочное освобождение может не рассчитывать". Валерий Шарлот отметил, что другие осужденные относились к сыну нормально, сообщает издание "Подъем"*.

*внесено в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский Узел

