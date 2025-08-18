Певцу Шарлоту ужесточен режим наказания

Певца Эдуарда Шарлота, извинившегося перед главой Чечни, переведут из колонии-поселения в исправительную колонию общего режима.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года музыкант Эдуард Шарлот, обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, в суде извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за то, что его "вскользь оскорбил", и перед Владимиром Путиным, портрет которого разорвал. В декабре суд приговорил Шарлота к пяти с половиной годам колонии поселения по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. В последнем слове музыкант вновь извинился за свои видеоролики. Защита и обвинение обжаловали приговор., апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Поводом для возбуждения дел стали соцсети Шарлота, в которых он опубликовал провокационные видео. Летом 2023 года Шарлот переехал в Армению и заявил о своем несогласии с действиями правительства РФ, но там у него быстро закончились деньги. В ноябре того же года музыкант решил вернуться в Россию и был задержан в аэропорту. Проект "Поддержка политзеков. Мемориал"* признал его политическим заключенным.

Эдуард Шарлот нарушал режимные требования учреждения и настраивал других осужденных "к отрицательно направленному поведению", сообщается сегодня на сайте прокуратуры Самарской области.

Певец Шарлот исключен из списка экстремистов Росфинмониторинг исключил из числа экстремистов певца Эдуарда Шарлота, извинившегося перед главой Чечни. Решение связано с тем, что суд при вынесении приговора отказался от обвинения в возбуждении ненависти или вражды.

Отец певца поделился, что за все время нахождения в колонии-поселении № 1 его сыну вменили 19 нарушений режима и четырежды помещали в штрафной изолятор. Валерий Шарлот перечислил, что именно в колонии посчитали нарушениями. "Руки за спиной не держал. В тумбочке лежало не только то, что разрешено. Например, майка. Не поздоровался с кем-то. Таких нарушений всего было 19. За каких-то несчастных два месяца он побывал в ШИЗО четыре раза. Он трижды объявлял голодовку, но это никак не помогало", - приводит слова Валерия Шарлота издание Daily Storm*.

По словам Валерия Шарлота, он посещал сына в колонии несколько раз. Тот рассказывал, что силовики в исправительном учреждении "с первых дней прямо ему говорили, что он долго не продержится в колонии-поселении и на условно-досрочное освобождение может не рассчитывать". Валерий Шарлот отметил, что другие осужденные относились к сыну нормально, сообщает издание "Подъем"*. 1

*внесено в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.