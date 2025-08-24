Шарлот оспорил перевод в колонию общего режима

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Певец Эдуард Шарлот, извинявшийся перед главой Чечни, оспорил перевод из колонии-поселения в колонию общего режима. Приставы начали конфискацию его имущества.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года музыкант Эдуард Шарлот, обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, в суде извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за то, что его "вскользь оскорбил", и перед Владимиром Путиным, портрет которого разорвал. В декабре суд приговорил Шарлота к пяти с половиной годам колонии поселения по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. В последнем слове музыкант вновь извинился за свои видеоролики. Защита и обвинение обжаловали приговор, апелляционный суд оставил приговор без изменений. 18 августа стало известно, что Шарлота переведут из колонии-поселения в исправительную колонию общего режима.

Эдуард Шарлот подал апелляцию на решение Центрального районного суда Тольятти о переводе его из колонии-поселения в колонию общего режима, пишет 23 августа "Коммерсант".

О решении подать апелляцию сообщил отец музыканта Валерий Шарлот.

Судебным пристава поступили материалы из Самарского областного суда, на основании которых открыто исполнительное производство о конфискации имущества, сообщает ТАСС.

Напомним, что поводом для возбуждения дел стали соцсети Шарлота, в которых он опубликовал провокационные видео. Летом 2023 года Шарлот переехал в Армению и заявил о своем несогласии с действиями правительства РФ, но там у него быстро закончились деньги. В ноябре того же года музыкант решил вернуться в Россию и был задержан в аэропорту.

