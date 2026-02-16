Родные жителя Новошахтинска добились расследования его гибели в отделе полиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи спустя два месяца все же возбудили уголовное дело после смерти задержанного Алексея Шатова в отделе полиции в Ростовской области. Родственникам сообщили о его смерти со словами «так получилось».

Как писал "Кавказский узел", 15 января стало известно, что в отделении полиции в Новошахтинске скончался мужчина, задержанный по подозрению в грабеже. Его знакомый сообщил о многочисленных телесных повреждениях на теле умершего.

По предварительным данным СКР, мужчина, находясь в здании полиции, почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Полицейские вызвали скорую помощь, однако прибывшим врачам не удалось спасти мужчину.

Команда против пыток* сегодня сообщила о том, что 10 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью.

Смерть задержанного силовиками в Новошахтинске насторожила правозащитников Следователям необходимо изучить версию о причастности силовиков к смерти задержанного жителя Новошахтинска, указали правозащитники. Заявление полиции о том, что мужчина сопротивлялся при задержании, вошло в противоречие со сведениями знакомой умершего.

“В постановлении сказано, что неустановленные лица из числа сотрудников ОМВД по Новошахтинску совершили превышение полномочий, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью Алексею Шатову. Согласно акту судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало острое комбинированное отравление”, - говорится в сообщении правозащитников.

По их данным, помимо этого у мужчины были серьезные повреждения на теле — проломлен череп, внутричерепные кровоизлияния, тупая травма поясницы, подкапсульный разрыв правой доли печени, многочисленные ссадины и кровоподтеки.

Правозащитники также привели слова матери Алексея Шатова, которая рассказала, что в день его гибели семья пыталась выяснить информацию в ОМВД по Новошахтинску, но там ничего не говорили и твердили: «с вами свяжутся». Вечером к дому семьи подъехал автомобиль, из которого вышли двое мужчин.

«Они объявили мне о смерти Алексея. Причин не назвали, лишь принесли соболезнования со словами «так получилось», — приводятся слова Раисы Шатовой в сообщении правозащитников.

По их данным, в этот же вечер семья узнала, что все это время Алексей был в отделе полиции поселка Новая Соколовка, и туда дважды приезжала скорая помощь. Первая приехала в 9:28 утра — бригада поставила мужчине какой-то укол, и вторая — после 11 утра, которая уже не могла ничем помочь и констатировала смерть.

"Кавказский узел" писал о других случаях смерти задержанных силовиками в регионах юга России. В ряде случаев в причастности к смерти были обвинены полицейские. Так, 9 июля 2024 года в Советском райотделе полиции Махачкалы умер боец спецназа "Ахмат" Ахмед Джабраилов, задержанный за нарушение общественного порядка. По версии следствия, Джабраилова избили и применили к нему электрошокер. В январе 2023 года в том же отделе полиции умер после задержания махачкалинец Курбан Далгатов. Мужчина получил травмы перед смертью, признало МВД.

* внесены в реестр иноагентов.