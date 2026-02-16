×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:57, 16 февраля 2026

Родные жителя Новошахтинска добились расследования его гибели в отделе полиции

Алексей Шатов. Фото: https://caliber.az/post/v-rossii-muzhchina-pogib-v-otdele-policii

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи спустя два месяца все же возбудили уголовное дело после смерти задержанного Алексея Шатова  в отделе полиции в Ростовской области. Родственникам сообщили о его смерти со словами «так получилось».

Как писал "Кавказский узел", 15 января стало известно, что в отделении полиции в Новошахтинске скончался мужчина, задержанный по подозрению в грабеже. Его знакомый сообщил о многочисленных телесных повреждениях на теле умершего. 

По предварительным данным СКР, мужчина, находясь в здании полиции, почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Полицейские вызвали скорую помощь, однако прибывшим врачам не удалось спасти мужчину. 

Команда против пыток* сегодня сообщила о том, что 10 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью.

Задержанный у отдела полиции. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
08:14 20.01.2026
Смерть задержанного силовиками в Новошахтинске насторожила правозащитников
Следователям необходимо изучить версию о причастности силовиков к смерти задержанного жителя Новошахтинска, указали правозащитники. Заявление полиции о том, что мужчина сопротивлялся при задержании, вошло в противоречие со сведениями знакомой умершего.

“В постановлении сказано, что неустановленные лица из числа сотрудников ОМВД по Новошахтинску совершили превышение полномочий, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью Алексею Шатову. Согласно акту судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало острое комбинированное отравление”, - говорится в сообщении правозащитников.

По их данным, помимо этого у мужчины были серьезные повреждения на теле — проломлен череп, внутричерепные кровоизлияния, тупая травма поясницы, подкапсульный разрыв правой доли печени, многочисленные ссадины и кровоподтеки.

Правозащитники также привели слова матери Алексея Шатова, которая рассказала, что в день его гибели семья пыталась выяснить информацию в ОМВД по Новошахтинску, но там ничего не говорили и твердили: «с вами свяжутся». Вечером к дому семьи подъехал автомобиль, из которого вышли двое мужчин.

«Они объявили мне о смерти Алексея. Причин не назвали, лишь принесли соболезнования со словами «так получилось», — приводятся слова Раисы Шатовой в сообщении правозащитников.

По их данным, в этот же вечер семья узнала, что все это время Алексей был в отделе полиции поселка Новая Соколовка, и туда дважды приезжала скорая помощь. Первая приехала в 9:28 утра — бригада поставила мужчине какой-то укол, и вторая — после 11 утра, которая уже не могла ничем помочь и констатировала смерть.

"Кавказский узел" писал о других случаях смерти задержанных силовиками в регионах юга России. В ряде случаев в причастности к смерти были обвинены полицейские. Так, 9 июля 2024 года в Советском райотделе полиции Махачкалы умер боец спецназа "Ахмат" Ахмед Джабраилов, задержанный за нарушение общественного порядка. По версии следствия, Джабраилова избили и применили к нему электрошокер. В январе 2023 года в том же отделе полиции умер после задержания махачкалинец Курбан Далгатов. Мужчина получил травмы перед смертью, признало МВД.

 * внесены в реестр иноагентов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Обрушение кладки. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:50, 16 февраля 2026
Проволочки с расселением жильцов аварийного дома в Новочеркасске заинтересовали Бастрыкина
Дом № 61 по улице Козлова в Ростове-на-Дону. Февраль 2026 года. Фото: Бебури Месхи https://t.me/beburimeskhi/729
15:43, 15 февраля 2026
Власти объявили о расселении жильцов аварийного дома в Ростове-на-Дону из-за угрозы обрушения
04:55, 15 февраля 2026
Жительница Ростовской области заподозрена в переводах денег экстремистской организации
03:56, 15 февраля 2026
Обжалован приговор руководителю "Ростовводоканала"
Мужчина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:55, 12 февраля 2026
Житель Ростовской области осужден по делу о теракте на железной дороге
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:41, 13 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Акция студентов университета имени Илии. Кадр видеосюжета телеканала Pirveli
13 февраля 2026, 23:58
Стихийная акция студентов предварила собрание на проспекте Руставели

Здание горсуда Черкесска. Фото: пресс-служба суда
13 февраля 2026, 20:45
Суд огласил обвинение по коррупционному делу брата главы Ингушетии

Анатолий Вассерман (слева) и Апти Алаудинов. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=vqliAtNYajw
13 февраля 2026, 16:53
Алаудинов вспомнил о конфликте с Вассерманом

Двенадцатая временная табличка исчезла с дома Политковской. 13 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/rusnews/80351
13 февраля 2026, 12:54
Двенадцатая временная табличка исчезла с дома Политковской

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше