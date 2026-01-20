Смерть задержанного силовиками в Новошахтинске насторожила правозащитников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователям необходимо изучить версию о причастности силовиков к смерти задержанного жителя Новошахтинска, указали правозащитники. Заявление полиции о том, что мужчина сопротивлялся при задержании, вошло в противоречие со сведениями знакомой умершего.

Как писал "Кавказский узел", 15 января стало известно, что в отделении полиции в Новошахтинске скончался мужчина, задержанный по подозрению в грабеже. Его знакомый сообщил о многочисленных телесных повреждениях на теле умершего. В полиции сообщили, что к мужчине при задержании была применена физическая сила и наручники, так как он сопротивлялся. Следствие отчиталось о проверке инцидента.

По предварительным данным СКР, мужчина, находясь в здании полиции, почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Полицейские вызвали скорую помощь, однако прибывшим врачам не удалось спасти мужчину.

Умершего звали Алексеем, ему недавно исполнилось 35 лет, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" знакомая семьи умершего. "Отмечали как раз в кругу друзей. Он сидел 12 лет по статье 105 УК РФ 1 , после освобождения вел примерный образ жизни, работал на стройке, подрабатывал на разных работах, помогал своей семье и готовился к рождению ребенка», - сказала она.

Он вел себя спокойно и не оказывал сопротивления. Просто был удивлен

По ее сведениям, мужчина не сопротивлялся при задержании. «Как мне сказали, во время опознания на его теле увидели синяки на руках, в районе шеи, на лице и голове. В отделении полиции он провел 5-6 часов. Его задержали, когда он был дома, он вел себя спокойно и не оказывал сопротивления. Просто был удивлен, что его хотят задержать», - рассказала она.

Сотрудник дежурной части отделения полиции в Новошахтинске сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что это первый случай смерти задержанного в их отделении. «Это первый раз, когда человек здесь умирает. Идет процессуальная проверка. Дождитесь завершения и все узнаете», - сказал он.

В деле Алексея нужно тщательно разбираться, указал руководитель "Команды против пыток" (организация включена в реестр иностранных агентов) Сергей Бабинец.

"В моей практике встречались случаи, когда сотрудники полиции приезжали на вызов о домашнем дебоше и увозили скандалистов в полицию. Так, жителя Оренбуржья Андрея Бишева забрали из дома за ссору с матерью, а в отдел полиции привезли с многочисленными травмами. Наутро Андрею вызвали скорую. В больнице у него обнаружили многочисленные травмы, в том числе разрыввы внутренних органов. Андрея смогли спасти. Было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия полицейский говорил, что Андрея не трогал и пальцем, но в суде было установлено, что страж порядка вывез Андрея за деревню и жестоко избил. Виновный был приговорен к лишению свободы. Подобных историй много, поэтому и в деле Алексея нужно тщательно разбираться и восстанавливать картину событий", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник подчеркнул, что "голословно обвинять полицию в его смерти, конечно же, нельзя". «Да, фабулы похожи. Проводить расследование по делам о превышении должностных полномочий с применением насилия/пыток (ч. 3, ч. 4 ст. 286 УК РФ), совершенных сотрудниками полиции, может только Следственный комитет. Эффективным будет только быстрое, тщательное, независимое и открытое расследование. В отделе полиции должны быть камеры видеонаблюдения, равно как и в служебном автомобиле. На записях должно быть зафиксировано всё, что происходило с Алексеем, и то, какие манипуляции с ним совершали полицейские», - отметил он.

Доказательства и улики имеют свойство исчезать, события забываться

Бабинец также добавил, что первые недели работы следователей покажут, настроено ли следствие разбираться в деле или спустить его на тормозах.

«Результаты вскрытия и судебно-медицинской экспертизы покажут причину смерти, наличие прижизненных травм, давность их происхождения. Важными будут и показания свидетелей, в частности женщины, которая вызвала полицию. Свидетельские показания позволят понять, как вёл себя Алексей до задержания, в общении с полицией, имелись ли у него травмы, жалобы на здоровье и так далее. Работы, как видите, много, но и это только малая часть того, что нужно сделать, а доказательства и улики имеют свойство исчезать, события забываться, поэтому следователю и необходимо провести расследование как можно скорее», - подчеркнул он.

Видеокамеры в отделениях часто оказываются отключенными в самый нужный момент

Местный правозащитник, попросивший не публиковать его имя, также отметил важность работы следователей. «Если они примут правильные решения и быстро отреагируют, то одни только записи камер могут дать ответы на все вопросы. Но, к сожалению, видеокамеры в отделениях часто оказываются отключенными в самый нужный момент, либо фиксируется какая-то неисправность в работе камер видеонаблюдения или другие причины. Чаще всего записи просто исчезают, и это, как правило, говорит о том, что в смерти гражданина возможна вина силовиков», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он напомнил, что известны и случаи смерти задержанных по вине силовиков, и это невольно "наталкивает на мысль, что и здесь не все так просто". "Пока информации очень мало, чтобы делать определенные выводы, но и исключать вину полицейских в смерти Алексея мы не можем. Следствие должно дать ответы на эти вопросы", - сказал правозащитник.

Полицейские в СКФО и ЮФО неоднократно становились обвиняемыми в смерти задержанных

"Кавказский узел" писал о других случаях смерти задержанных силовиками в регионах юга России. В ряде случаев в причастности к смерти были обвинены полицейские. Так, 9 июля 2024 года в Советском райотделе полиции Махачкалы умер боец спецназа "Ахмат" Ахмед Джабраилов, задержанный за нарушение общественного порядка. По версии следствия, Джабраилова избили и применили к нему электрошокер.

Судмедэксперты пришли к выводу, что Джабраилов умер от удушения. По делу о его смерти арестованы командир отделения полка ППС и два сотрудника. Защита заявляет о невиновности обвиняемых.

В январе 2023 года в том же отделе полиции умер после задержания махачкалинец Курбан Далгатов. Мужчина получил травмы перед смертью, признало МВД. В превышении полномочий были обвинены 13 полицейских, ни один из них не признал вину. 9 декабря 2024 года суд приговорил к 7,5 года колонии полицейского Ислама Атавова, признав его виновным по делу о смерти Далгатова.

В Краснодаре офицер полиции обвинен по делу о смерти Ильи Афросина, который летом 2021 года сообщил родственникам после задержания, что подвергся пыткам. Афросина нашли на ступеньках магазина, он умер в машине скорой помощи. Согласно свидетельству о смерти, мужчина скончался от травмы селезенки.

Заметный общественный резонанс, в том числе уличные протесты, вызвала смерть владикавказца Владимира Цкаева, умершего в отделе полиции в 2015 году. Суд признал полицейских виновными в смерти Цкаева. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".