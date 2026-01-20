×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:12, 20 января 2026

Четыре беспилотника сбиты в двух регионах ЮФО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные минувшей ночью сбили два беспилотника в Волгоградской области и столько же в Астраханской.

Как писал "Кавказский узел", с 20.00 до 23.00 мск 19 января, по данным Минобороны, были сбиты 47 украинских беспилотников, в том числе 21 в Ростовской области, а остальные за пределами СКФО и ЮФО. Дроны сбиты в шести районах Ростовской области, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил сегодня губернатор.

С 23.00 мск 19 января до 7.00 мск военные перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника, в том числе два в Волгоградской области и два в Астраханской, сообщает в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты в Брянской, Воронежской, Белгородской, Курской, Самарской, Смоленской областях и в Крыму.

Администрация Волгоградской области и губернатор Астраханской области, по состоянию на 09.05 мск, не опубликовали в своих телеграм-каналах информацию о последствиях атак.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военная операция на Украине. Иллюстрация создана ИИ при помощи программы Copilot
11:55, 19 января 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8500
БПЛА над городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08:55, 18 января 2026
Жильцы пятиэтажки в Беслане эвакуированы после атаки дронов
13:03, 17 января 2026
Военные сбили 10 дронов на юге России
Аэропорт Махачкалы. Скриншот фото с сервиса "Яндекс.Карты", https://yandex.ru/maps/org/mezhdunarodny_aeroport_makhachkala/1116953386/?ll=47.652918%2C42.816739&z=14
19:15, 10 января 2026
Жители юга России столкнулись с задержками рейсов на фоне угрозы атак беспилотников
Военнослужащий в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России https://z.mil.ru
07:59, 9 января 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8450
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Авария в Грозном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Аварии в Чечне с участием кадыровцев

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Последние записи в блогах
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
09:09, 24 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
"Детская свадьба" в Астрахани и как быть с цыганами, которым закон не писан?
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Светлана Анохина. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 января 2026, 19:42
Светлана Анохина заочно приговорена к пятилетнему сроку

Адам Кадыров. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 января 2026, 16:24
Пользователей соцсетей возмутило молчание властей про ДТП с Адамом Кадыровым

Сотрудники полиции во время задержания активиста на улицах Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
19 января 2026, 13:55
Правозащитники сочли запугиванием приговоры эмигрировавшим азербайджанским журналистам

Военная операция на Украине. Иллюстрация создана ИИ при помощи программы Copilot
19 января 2026, 11:55
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8500

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше