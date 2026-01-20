Четыре беспилотника сбиты в двух регионах ЮФО

Военные минувшей ночью сбили два беспилотника в Волгоградской области и столько же в Астраханской.

Как писал "Кавказский узел", с 20.00 до 23.00 мск 19 января, по данным Минобороны, были сбиты 47 украинских беспилотников, в том числе 21 в Ростовской области, а остальные за пределами СКФО и ЮФО. Дроны сбиты в шести районах Ростовской области, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил сегодня губернатор.

С 23.00 мск 19 января до 7.00 мск военные перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника, в том числе два в Волгоградской области и два в Астраханской, сообщает в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты в Брянской, Воронежской, Белгородской, Курской, Самарской, Смоленской областях и в Крыму.

Администрация Волгоградской области и губернатор Астраханской области, по состоянию на 09.05 мск, не опубликовали в своих телеграм-каналах информацию о последствиях атак.