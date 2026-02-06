Брат сбежавшего из зоны СВО чеченца выразил надежду на вмешательство правозащитников

Власти Казахстана стремятся добиться, чтобы уроженец Чечни Зелимхан Муртазов, который уже месяц живет в аэропорту Астаны, сам покинул транзитную зону. Но из-за отсутствия загранпаспорта он может вылететь лишь в страны, где высок риск выдачи в Россию, указал его брат, сообщив, что обратился за помощью к правозащитным организациям.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Зелимхан Муртазов, прилетевший в декабре в Астану, больше месяца находится в транзитной зоне аэропорта, Казахстан отказался рассматривать его прошение об убежище. По словам брата, Зелимхан дезертировал с военной службы, поэтому возвращение в Россию грозит ему заключением и пытками.

Сегодня ночью состоялся голосовой чат в telegram-канале живущего в Европе оппозиционного властям Чечни блогера Тумсо Абдурахманова*, посвящённый истории Зелимхана Муртазова, застрявшего на месяц в транзитной зоне аэропорта Астаны..

Связь была плохая, происходили сбои и участникам не удалось задать голосом вопросы, кроме того сам Зелимхан не смог принять участие в этом чате.

"В принципе была такая вероятность, так как человек находится все-таки не дома, в аэропорту, где очень много было рисков для срыва связи. И поэтому его подстраховал его брат Турпал Муртазов, который проживает в Европе», сообщил Тумсо*.

Он напомнил историю Зелимхана Муртазова. По его словам, Зелимхан три года находился в зоне СВО. "Сначала где-то в батальоне "Юг", по-моему, потом перевелся в батальон "Запа"д. Как только у него появилась возможность оттуда «соскочить», он на свой страх и риск уехал через Казахстан в Турцию. Но в Турции его, к сожалению, не запустили, его депортировали обратно, но уже не в Россию, а в Казахстан, потому что прилетел он из Казахстана, такая логика была у турков. Депортировали его в Казахстан на основании формальной причины, которую заявили турецкие пограничники, что у него фальшивый заграничный паспорт. Уже по прилете в Астану, Зелимхан узнал, что его паспорт остался у турков, то есть они этот паспорт видимо изъяли, посчитав, что он фальшивый. При этом Зелимхану сообщили, что его документы все передали пилоту, но когда пилот в Казахстане отдал эти документы, среди документов не было заграничного паспорта», - рассказал Тумсо*.

По его словам, погранслужба Казахстана теперь без заграничного паспорта не впускает Зелимхана.

"Запрос политического убежища от него также не приняли, объяснив это формально тем, что он якобы еще не находится в территории Казахстана, как бы абсурдно это ни звучало, и что типа он в международной зоне аэропорта, а это еще не считается якобы, что он въехал в Казахстан», - сказал Тумсо*.

Он отметил, власти Казахстана фактически пытаются «выдавить» Муртазова таким образом, чтобы он улетел сам.

«Уехать он почти никуда не может без заграничного паспорта Выбор очень ограничен, из прямых рейсов из Казахстана в страны, куда можно без заграничного паспорта, просто с внутренним российским паспортом полететь, это только рейсы в Киргизию. В Армению прямых рейсов нет из Казахстана, поэтому его пытаются отправить в Киргизию, он отказывается», - пояснил Тумсо*.

После огласки жители Астаны стали поддерживать Муртазова

Брат Зелимхана Турпал Муртазов рассказал в эфире, что желание уехать, покинуть зону боевых действий у его брата возникло давно, но осуществилось лишь в 2025 году.

"Зелимхан был сначала в батальоне "Юг Ахмат", потом "Запад Ахмат", и все это время он был там, на территории Украины.Но потом удалось перебраться в Казахстан, из Казахстана вылетает в Турцию, турки его не запускают, обратно депортируют его в Казахстан, и вот теперь, прибыв в Казахстан уже без заграничного паспорта, далее, по идее, он с внутренним паспортом может заехать в Казахстан.Н о уже местные пограничники его не пускают. Дело в том, что документы передали пограничникам в Астане, и они покопались у него в телефоне, поняли, что он дезертировал, и поэтому заявили, что не могут его запускать в «целях национальной безопасности»", - сказал Турпал Муртазов.

очень много людей помогают, очень много людей обратили на это внимание, присылают деньги, еду и много чего, и также передали ему сменную одежду.

Он также сообщил о бытовых условиях Зелимхана.

"Он спит на этих скамейках. Есть в начале он ходил один раз в день в кафе, магазины в транзитной зоне. Он у них заказывал и ему оплачивал наш знакомый в Казахстане через интернет, и он ходил и забирал. Сейчас, после огласки ситуация улучшилась, очень много людей помогают, очень много людей обратили на это внимание, присылают деньги, еду и много чего, и также передали ему сменную одежду. Также одна женщина забрала его вещи, постирала, вернула. Что касается, где он там моется, если не ошибаюсь, за все это время он купался три раза, его отвели в душ, где-то в аэропорту. Также там есть еще мечеть (молельное помещение в транзитной зоне аэропорта), с уборной, он умывается и может молиться в мечети», - рассказал Турпал Муртазов.

Он уточнил, что вся помощь через посредничество работников аэропорта и пограничников, так как Зелимхан не может покинут транзитную зону.

«На нижний этаж подходят люди, отдают сотрудникам аэропорта вещи, они передают пограничникам, те забирают те вещи, которые ему принесли, относят. В таком формате это происходит уже месяц. Но адвокаты, которые сейчас занимаются делом Зелимхана в Казахстане не могут с ним лично общаться», - пояснил Турпал.

Власти Казахстана предлагают отправиться либо в Армению, либо в Белоруссию, либо в Кыргызстан. Но мы не считаем это целесообразным. Это все равно, что полететь в Россию прямым рейсом

По его словам, нахождение в транзитной зоне для Зелимхана более приемлемо, чем отъезд в страну, из которой его депортируют в Россию.

"Власти Казахстана предлагают отправиться либо в Армению, либо в Белоруссию, либо в Кыргызстан. Но мы не считаем это целесообразным. Это все равно, что полететь в Россию прямым рейсом. Поэтому мы не считаем это безопасным для нас. Мы надеемся перевезти его в Европу. Пока на него не поступило никаких объявлений о международном розыске. И до тех пор, пока они не появятся, мы стараемся сделать так, чтобы ему дали такой коридор. Просим, дайте ему вылететь в безопасную страну. Он убежал именно для того, чтобы не участвовать в <СВО>" рассказал Турпал, сообщив, что связался c международной правозащитной организацией.

Зелимхану будет 36 лет 27 февраля. Он разведен, у него двое сыновей, сообщил также Турпал Муртазов.

