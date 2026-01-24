×

00:56, 24 января 2026

Отменен оправдательный приговор участникам движения "Тавуш во имя Родины".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отменил оправдательный приговор Гагику Амбарцумяну, Жоре Аветисяну и Месропу Есаяну, которые были арестованы во время акции у министерства иностранных дел Армении в мае 2024 года. Дело направлено на новое рассмотрение.

Как писал "Кавказский узел", по делу о хулиганстве во время акции у министерства иностранных дел Армении проходят пять человек. Трое из них, включая сторонника движения "Тавуш во имя родины" Гагика Амбарцумяна и Гнела Петросяна, который ударил ногой по полицейскому щиту во время акции у здания МИД, были арестованы, еще один отправлен под домашний арест, пятый обвиняемый пока не был задержан. В июне того же года Амбарцумяна, Жору Аветисяна и Месропа Есаяна отпустили под домашний арест.

31 мая сторонники движения "Тавуш во имя родины" во главе с архиепископом Багратом Галстаняном пришли к зданию МИД Армении, и Галстанян призвал руководство ведомства выйти к протестующим. Между протестующими и полицией произошло столкновение, участники акции были задержаны.

Апелляционный суд отменил оправдательный приговор трем членам движения "Тавуш во имя Родины", пишет 23 января News.am со ссылкой на Генпрокуратуру Армении.

Гагик Амбарцумян, Жора Аветисян и Месроп Есаян были задержаны на акции 31 мая 2024 года перед зданием министерства иностранных дел Армении. Их обвинили в том, что они бросали в полицейских дымовые шашки. 27 мая 2025 года Ереванский городской суд общей юрисдикции признал всех троих невиновными.

Прокуратура подала апелляцию на решение суда, которая была удовлетворена решением Апелляционного уголовного суда от 22 января 2025 года. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Автор: "Кавказский узел"

