Трое обвиняемых по делу о стычке у МИД Армении отпущены на свободу

26 июня 2024, 01:11

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Суд в Ереване смягчил меру пресечения троим оппозиционерам, арестованным ранее по обвинению в хулиганстве в связи с акцией протеста у здания министерства иностранных дел.

Как писал "Кавказский узел", по делу о хулиганстве во время акции у министерства иностранных дел Армении проходят пять человек. Трое из них, включая сторонника движения "Тавуш во имя родины" Гагика Амбарцумяна и Гнела Петросяна, который ударил ногой по полицейскому щиту во время акции у здания МИД, были арестованы, еще один отправлен под домашний арест, пятый обвиняемый пока не был задержан.

31 мая сторонники движения "Тавуш во имя родины" во главе с архиепископом Багратом Галстаняном пришли к зданию МИД Армении, и Галстанян призвал руководство ведомства выйти к протестующим. Между протестующими и полицией произошло столкновение, участники акции были задержаны.

Суд избрал троим из обвиняемых новую меру пресечения, установив за ними административный надзор, сообщил на своей странице в Facebook* адвокат Рубен Меликян.

"Гагик Амбарцумян и Жора Аветисян освобождены из-под стражи, как и Месроп Есаян, который был отправлен судом под домашний арест. Всем троим суд постановил изменить меру пресечения на административный надзор", - написал адвокат.

Таким образом, под арестом пока остается только Гнел Петросян, которого суд 4 июня отправил в СИЗО на два месяца.

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