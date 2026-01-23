Семья Нурлана Гахраманлы встревожена его состоянием на фоне голодовки в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состояние здоровья, арестованного по делу Meydan TV журналиста Нурлана Гахраманлы на седьмые сутки голодовки серьезно ухудшилось. Несмотря на уговоры близких, Гахраманлы отказался прекратить акцию протеста.

Как писал "Кавказский узел", Нурлан Гахраманлы сообщил супруге, что 1 декабря 2025 года подвергся насилию со стороны конвоиров в здании Сабаильского райсуда Баку, где ему продлевали срок ареста. "За то, что Нурлан указал на отсутствие медикаментов для заключенных, против него применили силу в помещении содержания арестантов в здании суда. Его привязали столу и целый час держали в таком состоянии", - рассказала его супруга, отметив, что судьи не реагируют на заявления Гахраманлы о жестоком обращении. На заседании суда по делу Meydan TV 16 января Гахраманлы объявил бессрочную голодовку в знак протеста против насилия со стороны конвоиров.

Нурлан Гахраманлы - журналист-фрилансер, сотрудничающий с разными независимыми изданиями и известный под псевдонимом Нурлан Либре, он был задержан 20 февраля 2025 года.

Гахраманлы продолжает голодовку седьмые сутки, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» супруга журналиста Асли Ализаде после встречи с мужем в Бакинском СИЗО-1.

«В результате голодовки здоровье Нурлана серьезно ухудшилось. У него впали глаза. Нурлан ослаб, выглядел вялым, с трудом передвигался, с трудом говорил. Губы у него потрескались. Тело его ломит и по ночам от болей он не может спать», - рассказала Ализаде.

По ее словам, руководство СИЗО не интересуется состоянием Гахраманлы, хотя журналист подал официальное уведомление им об объявлении голодовки. Медицинского наблюдения за Гахраманлы также не установлено, за неделю голодовки к нему ни разу не приходил врач.

Во время встречи Ализаде пыталась убедить мужа прекратить голодовку, но тщетно.

«Как бы я его ни уговаривала, все равно не смогла Нурлана убедить прекратить голодовку. Он сказал, что утратил все надежды на справедливость и заявил, что у него нет другого выхода, кроме как бороться за свои права ценой своего здоровья. Нурлан с трудом взял на руки нашего маленького сына. При этом, он сказал, что не знает сможет ли еще когда-нибудь взять его на руки. А когда ребенок спросил: «Отец, почему ты не приходишь домой?», у меня словно сердце разорвалось. Как же можно, людям причинять столько боли, страдания...», - отметила Ализаде.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла» не удалось, отдел общественных связей ведомства не отвечал на телефонные звонки.

Дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек 1 . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям 2 . 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV бакинский суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.