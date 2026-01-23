Рашад Рамазанов заявил об избиении в азербайджанской колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный в Азербайджане по делу о наркотиках блогер Рашад Рамазанов заявил, что подвергся избиению в колонии, где отбывает срок. Он также обвинил начальника учреждения в угрозах убийством.

Как информировал "Кавказский узел", в начале 2025 года осужденный по делу о наркотиках азербайджанский блогер Рашад Рамазанов пожаловался, что колония, в который он содержится, переполнена и в ней антисанитария, и что на заключенных оказывается давление. В феврале он также заявил, что подвергся насилию со стороны сотрудников учреждения.

Рашад Рамазанов (известен также как Рашад Агааддин) был задержан 20 мая 2022 года и арестован по делу о незаконном обороте наркотиков. Супруга блогера заявила, что его преследуют за публикации в соцсетях с критикой в адрес властей Азербайджана. В октябре 2022 года супруга блогера сообщила, что он проводил недельную голодовку с требованием освобождения, которую был вынужден прекратить из-за ухудшения самочувствия.

О жестоком избиении одним из руководителей тюрьмы Рашад Рамазанов сам сообщил журналистам в письме, поступившем в издание “Газетчи”. В нем Рамазанов утверждает, что после избиения испытывал настолько сильную боль, что его стоны беспокоили других осужденных.

По словам блогера, во время избиения начальник тюрьмы припомнил ему интервью с Ганиматом Захидом для интернет-канала “Азербайджанский час” и слова о троих убитых в тюрьмах заключенных. Слова “не притворяйтесь, что вы четвертый”, Рамазанов расценил как угрозу смертью. Семья Рамазанова из-за недостатка средств не смогла нанять адвоката, который мог бы посетить его в колонии, поэтому информации о его состоянии и результатах медицинского обследования нет, сообщил 22 января Meydan TV.

Рашад Рамазанов отметил, что избиениям и унизительному обращению тюрьме, где он отбывает срок, подвергаются и другие заключенные. Министр юстиции Фарид Ахмадов неоднократно заявлял, что должностные лица пенитенциарных учреждений будут нести уголовную ответственность за оскорбление и пытки заключенных, но фактически эти заявления не соответствуют действительности, добавил он.

Тюремная администрация и Пенитенциарная служба Азербайджана заявления Рамазанова не комментировали, отмечает Toplum TV. Супруга осужденного азербайджанского журналиста Полада Асланова Гюльмира Асланова в связи с информацией об избиении Рамазанова 22 января обратилась через Facebook* к уполномоченному по правам человека в Азербайджане, но аппарат омбудсмена не отреагировал на ее обращение.