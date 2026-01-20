×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
14:07, 20 января 2026

Азербайджанские правозащитники раскритиковали продление ареста верующих женщин

Сотрудник полиции задерживает женщину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Баку продлен срок ареста шести женщин, обвиняемых в хулиганстве и нарушении порядка из-за раздачи угощений верующим в траурный день. Суд избрал избыточно суровую меру пресечения и проигнорировал доводы о наличии детей у обвиняемых, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", шесть женщин-верующих в 2025 году были арестованы по обвинению в хулиганстве и нарушении общественного порядка. Они раздавали угощения (эхсан), и это было интерпретировано как несанкционированная протестная акция. В октябре 2025 года союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" признал их политзаключенными.

Верующие, религиозные активисты и религиозные деятели в Азербайджане сталкиваются с преследованием, физическим насилием и политически мотивированными арестами за свое вероисповедание и религиозную деятельность, заявил в мае 2023 года Госдепартамент США.

Верующая бьет себя ладонью в грудь в знак скорби в день Ашуры. Сентябрь 2019 года. Фото Азиза Каримова для
21:35 08.07.2025
Шииты в Азербайджане заявили о запретах на церемонии Ашуры
Полицейские в Азербайджане препятствовали траурным религиозным собраниям шиитов 6 июля, поскольку официально день Ашуры отмечался 5 июля. Кроме того, власти заранее запретили верующим приводить детей на религиозные церемонии.

Хазарский райсуд Баку удовлетворил просьбу следствия о продлении на два месяца срока предварительного заключения шести женщин-верующих: Нигяр Багировой, Айтен Ибрагимовой, Шахлы Фараджевой, Хошгадам Гулиевой, Шаргии Садыговой и Арзу Гусейновой, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности активистка, занимающаяся вопросами защиты прав верующих.

"Этих женщин задержали 15 августа прошлого года за то, что в священный месяц Мухаррам, на 40-й день памяти имама Хусейна и его сподвижников, погибших за веру в пустыне Кербелы, они в поселке Бина (пригород Баку) раздавали угощения-эхсан и держали плакаты религиозного содержания. Их обвинили в хулиганстве и "совершении действий, направленных на нарушение общественного порядка". Сами они отвергают обвинения и считают, что, преследуя их и других верующих, власти хотят стереть "многовековую религиозную память народа", - сказала правозащитница.

На месяц Мухаррам - первый месяц мусульманского лунного календаря (хиджры) - приходится кульминация траурных мероприятий мусульман-шиитов, посвященных памяти внука пророка Мухаммада, имама Хусейна, говорится в справке "Кавказского узла" "Мухаррам".

По ее словам, решение суда было принято «в середине прошлой недели», но информация о нем стала известна лишь 19 января.

"По имеющейся у нас информации, основанием для продления срока ареста была названа необходимость направления на экспертизу изъятой во время обысков в домах арестованных небольшой массы песка. Это так называемая "Кербелинская земля". Обычно паломники при посещении Кербелы (почитаемый у шиитов город Кербела в Ираке. – Прим. корреспондента "Кавказского узла") забирают оттуда на память горсть священной земли. В суде женщины запротестовали, заявив, что они не только не являются пользователями наркотиков, но и вообще не знают, как они выглядят. С другой стороны, они были возмущены тем, что за пять месяцев содержания их под стражей экспертизу уже можно было провести", - рассказала правозащитница.

Кроме того, арестованные указали на наличие у них несовершеннолетних детей. Так, у Ибрагимовой четверо детей, и самому младшему из них - два года. У Садыговой пятилетний ребенок страдает аутизмом и нуждается в особой заботе.

Оставляя женщин под арестом, суды лишают детей матерей

"Малолетние дети переживают психологические потрясения, оставаясь без матерей. Оставляя женщин под арестом, суды лишают детей матерей", - сказала активистка.

По ее словам, обвиняемая Багирова провела длительную голодовку в знак протеста против необоснованного ареста, и в результате ее здоровье сильно ослабло, но тем не менее суд также не освободил ее из-под стражи.

За несанкционированную протестную акцию "даже при самой строгой квалификации закона" можно было применить административное наказание в виде штрафа, заметил сокоординатор правозащитного союза "За свободу политзаключеннх Азербайджана" Эльшан Гасанов.

Никогда ранее женщин-верующих по уголовным делам не арестовывали

"Верующие - самая многочисленная группа в последние годы в списках политзаключенных, и сейчас они составляют абсолютное большинство - 194 из 340. Несмотря на формальное выдвижение разных обвинений, в СМИ продвигаются нарративы о "связях" арестованных с Ираном. Но никогда ранее женщин-верующих по уголовным делам не арестовывали", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что заключение женщин на период следствия под стражу уже является показателем предвзятости к ним. "Заключение под стражу - это крайняя мера пресечения. В судебной практике Азербайджана редко женщин отправляют под стражу. Даже обвиняемых в крупных растратах, мошенничестве женщин часто передают под надзор полиции или заключают под домашний арест. Суды почему-то строги только к журналисткам и женщинам-верующим. Последних отправили под арест, даже несмотря на то, что они обвинены не в тяжких преступлениях, и у них есть малолетние дети", - отметил правозащитник.

Сотрудник Хазарского районного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что 13 января было принято решение о продлении срока ареста верующих-женщин на два месяца - до 15 марта. Получить комментарии в МВД Азербайджана не удалось.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Показать больше