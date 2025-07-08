Шииты в Азербайджане заявили о запретах на церемонии Ашуры

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Полицейские в Азербайджане препятствовали траурным религиозным собраниям шиитов 6 июля, поскольку официально день Ашуры отмечался 5 июля. Кроме того, власти заранее запретили верующим приводить детей на религиозные церемонии.

Как писал "Кавказский узел", в этом году в мечетях и медучреждениях Азербайджана по случаю дня Ашуры организованы 38 пунктов приема донорской крови. В 2024 году день Ашуры отмечался 16 июля, число пунктов сдачи донорской крови в мечетях и медучреждениях было увеличено с 16 (в 2023 году) до 35. При этом число посетителей мечетей в день Ашуры снизилось. Бакинские аналитики сочли это следствием усиления репрессий в отношении религиозных активистов и верующих шиитов, а также влиянием других исламских течений на мусульман Азербайджана.

Ашурой называется десятый день месяца Мухаррама (первого месяца мусульманского лунного календаря (хиджры)). Именно на него приходится кульминация траурных мероприятий мусульман-шиитов, посвященных памяти внука пророка Мухаммада, имама Хусейна, убитого 10 Мухаррама 680 года в бою с халифскими войсками. В память о мученической смерти Хусейна в шиитских общинах принято проводить траурные церемонии - тазия, в ходе которых некоторые участники совершают самоистязания, говорится в справке "Кавказского узла" "Мухаррам". В 2017 году Управление мусульман Кавказа призвало верующих к донорству крови вместо самобичевания в день Ашуры. Также "Кавказским узлом" опубликованы справки "Суннизм", "Шиизм", "Ислам в России".

Верующие шииты столкнулись с фактическими запретами на религиозные обряды в ряде мечетей Азербайджана 6 июля. Управление мусульман Кавказа, подконтрольное властям, объявило, что в этом году день Ашура отмечается 5 июля, хотя шиитская община отмечала его 6 июля, говорится в публикации JAMnews “Ашура в Азербайджане: женщинам запретили плакать, детям — входить в мечеть”.

Власти Азербайджана усиливают контроль над религиозной жизнью через официальные религиозные структуры и посылают “сигнал доминирования над шиитской общиной”, отмечает автор статьи. Журналистка Арзу Абдулла Гюльзаман, посетившая 6 июля мечеть Эдждербей в Баку, сообщила в соцсети, что ей не позволили прочитать мерсийе (похоронную элегию), а полицейские заявили, что «правительство не разрешает плакать».

«Говорят, что Ашура была вчера, и сегодня плакать нельзя. Хотя на самом деле Ашура пришлась на 6 июля, и мы собрались в соответствии со своей верой», - написала Гюльзаман на своей странице в Facebook*, отметив, что один из полицейских также предложил ей “отправиться в Иран”.

В этом году шииты столкнулись с еще одним запретом - власти запретили присутствие детей на мероприятиях в день Ашура. Министерство внутренних дел Азербайджана и государственный комитет по работе с религиозными структурами еще в конце июня распространили совместное предупреждение для родителей, чтобы они не приводили детей на религиозные мероприятия.

Представитель Движения мусульманского единства в Европе Алемдар Буниятов отметил, что шиитов в Азербайджане преследуют “исключительно за форму их богослужения”.”Государство рассматривает их стиль молитвы как влияние Ирана и на этом основании превращает их в уголовные фигуры. Это, по сути, кампания против свободы вероисповедания”, - указал он.

На своей странице в Facebook* Буниятов опубликовал ряд сообщений о запрете религиозных церемоний шиитов 6 июля, сообщив, что в разных регионах полиция вмешивалась в собрания верующих.

“Шиитские общины сталкиваются с жесткими ограничениями, что вызывает возмущение и протест среди верующих. В поселке Локбатан, рядом с Баку, власти запретили проведение церемонии в местной мечети. Аналогичные ограничения зафиксированы и в Ленкоране - в мечети села Мамуста”, - сообщил 6 июля Telegram-канал “Хроника Кавказа”.

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