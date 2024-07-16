Аналитики объяснили малолюдность мечетей Азербайджана в день Ашуры

16 июля 2024, 21:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Число посетителей мечетей в день Ашуры снизилось, вместе с тем, по данным Минздрава, выросло число участников акции по сдаче крови вместо самобичевания. Снижение численности шиитов, приходящих в мечети в день Ашуры, является следствием усиления репрессий против религиозных активистов и верующих шиитов, кроме того, на мусульман Азербайджана влияют другие исламские течения, предположили аналитики.

Как писал "Кавказский узел", церемонии по случаю дня Ашура в мечетях Азербайджана были менее массовыми, чем в прошлые годы, отметили участники мероприятий в 2023 году. Одни из них связали это с гонениями на верующих, другие - с увеличением числа мечетей.

Ашурой называется десятый день месяца Мухаррама (первого месяца мусульманского лунного календаря (хиджры)). Именно на него приходится кульминация траурных мероприятий мусульман-шиитов, посвященных памяти внука пророка Мухаммада, имама Хусейна, убитого 10 Мухаррама 680 года в неравном бою с халифскими войсками. В память о мученической смерти Хусейна в шиитских общинах принято проводить траурные церемонии - тазия, в ходе которых некоторые участники совершают самоистязания, говорится в справке "Мухаррам" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Также в этом разделе опубликованы справочные статьи "Суннизм", "Шиизм", "Ислам в России".

С утра 16 июля в мечетях Азербайджана начались траурные церемонии по случаю дня Ашуры. Наибольшее число людей в мечети приходит до 12.00 (11.00 мск), когда наступает кульминация – "момент казни", именно в это время дня, как принято считать, были убиты имам Хусейн со своими сподвижниками.

В промежутке между 10.00 (09.00 мск) и 12.00 (11.00 мск) корреспондент "Кавказского узла" наблюдал церемонии в мечетях "Тезе Пир", "Гасым бек", "Ханым Захра" и "Мешади Дадаш".

Люди приходили в мечети как правило в одиночестве или по два-три человека. Не было групповых посещений и тем более шествий больших групп молодых людей численностью в десятки, а то и сотни человек, одетых в черное и эмоционально скандирующих религиозные лозунги.

Вокруг мечетей были сосредоточены усиленные наряды полиции с присутствием лиц в штатском. Появление журналистов вызывало внимание полицейских. Они пристально наблюдали за действиями репортеров, в особенности, когда они подходили к людям, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Около 10.00-10.30 внутри главной мечети "Тезе Пир" находилось около 40-50 человек, которые в знак скорби ударяли себя ладонями по груди. Одновременно во дворе мечети находилось около 300 человек. Было очень мало людей, пришедших с детьми.

Участникам церемонии бесплатно раздавали бутилированную воду. Раздача воды является особенно богоугодным деянием, поскольку отряд имама Хусейна столкнулся в ходе сражения в пустыне с острой нехваткой воды.

В одном из церемониальных помещений мечети "Тезе пир" был организован пункт сдачи донорской крови. Эта акция в последние десятилетия заменяет средневековую традицию самобичевания и испускания таким способом крови в память о погибших в кровопролитном бою имаме Хусейне и его последователях. Пункт располагался в зале площадью примерно в 250 квадратных метров.

С прибывающими сначала беседовали врачи, которые выясняли, есть ли у доноров хронические заболевания – сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, почечные заболевания и ряд других болезней. В случае выявления таких болезней врачи отказывали в сдаче крови. Если желающий сдать кровь подходил по критериям донорства, ему измеряли кровяное давление, пульс, брали экспресс-анализ уровня гемоглобина в крови. Если все критерии соответствовали, то доноров укладывали в медицинские кресла, и медсестра брали у них кровь. Одновременно была возможность взять кровь у 10 человек.

Собранная кровь будет доставлена в "Республиканский банк крови" для проверки на наличие у донора инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ, сказал корреспонденту "Кавказского узла" присутствовавший в пункте сотрудник Минздрава.

В случае обнаружения инфекций, по его словам, кровь не будет включена в "банк крови". Собранная кровь будет использоваться для переливания детям, болеющим талассемией, гемофилией, женщинам, потерявшим кровь при родах, пациентам, перенесшим тяжелые хирургические операции.

В этом году по сравнению с прошлым годом число открытых пунктов сдачи донорской крови в мечетях и медицинских учреждениях увеличилось с 16 до 35, сообщил представитель Минздрава.

Это очень полезная акция. Конечно, это лучше, чем самобичевание.

В небольших мечетях "Гасым бек" и "Ханым Захра" участники церемонии разместились в помещениях храмов. Более многолюдной была церемония в мечети "Мешади Дадаш", расположенной в квартале одноэтажных домов "Кубинка". На узких улицах, прилегающих к мечети, собралось около 300-400 человек, которые слушали хутбу имама через громкоговоритель.

Внутри мечети мужчины били себя ладонями в грудь. Для женщин был организован отдельный проход в мечеть, огороженный веревкой. Во всех мечетях женщины и мужчины проводили церемонию в разных залах или помещениях.

В этом году владельцы лишь немногих кафе и магазинов соблюдали традицию не открываться до 12.00. Так, в торговом центре в подземном переходе около Национального академического драматического театра к 11.00 из полусотни магазинов не были открыты только пять-шесть.

Меньше было и накрытых на улицах импровизированных столиков с бесплатными угощениями "эхсан". Организовавшие эти угощения чаем со сладостями и шербетом (напиток из выжатого сока, - прим. "Кавказского узла") любезно приглашали журналистов к столикам, но настойчиво просили не снимать это на видео.

Вообще участвовавшие в церемониях люди неохотно общались с журналистам, и решительно отказывались от фото и видеосъемок.

Одна женщина средних лет приватно заметила, что работает в "государственном учреждении" и опасается проблем, если узнают, что она пошла на церемонию Ашура.

Мужчина лет 50 из общины мечети "Ханым Захра" признался, что полиция заранее их предупредила "не делать никаких выступлений", "избегать общения с журналистами".

Часть посетителей мечетей поделилась своим мнением о дне Ашура и замене ритуала сдачей донорской крови. "Сегодня день, когда стали шехидами (шехид – человек, погибший за суверенитет Азербайджана – прим. "Кавказского узла") наши имамы. Пусть Аллах всем поможет. Пусть Аллах упокоит их души. Я в этом, уже пожилом возрасте, каждый год в этот день посещаю мечеть, делаю пожертвование и возвращаюсь домой", – сказала пожилая бакинка Гюльзаде Керимова.

Она против обряда жесткого самобичевания. "Одно дело говорить марсие (религиозное стихотворение, – прим. "Кавказского узла"). Но причинять себе повреждения, ранить, царапать себе плечо, спину – этого не хочет и Аллах", – считает она.

День Ашура важен, считает молодая бакинка, не пожелавшая назвать свое имя. "Мы скорбим по ним (имаму Хусейну и его сподвижникам). Мы признали их для себя религией и теперь держим траур по ним. И всегда будем чтить их", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, она приветствует сдачу донорской крови. "Они (имам Хусейн и его сподвижники) пролили свою кровь, и поэтому мы сдаем кровь", - сказала она.

Ашура на протяжении веков помогала "защищать и сохранять наши исламские корни", считает сотрудник частной охранной компании Тахир Аскеров. "Привязанность к Родине, к Пророку (Мухаммеду) связаны с исламом. Время идет, происходит развитие, но должен быть страх, уважение к Аллаху, уважение к людям. Это символ любви. Имам Хусейн и сам распространял это", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он приветствовал сдачу донорской крови. "Это прекрасно. Сдавать кровь для больных детей, людей – прекрасно. Смотрите, сколько людей нуждается в крови. Это очень полезная акция. Конечно, это лучше, чем самобичевание. Пророк сам говорил, что смерть человека – это неизбежность. Надо печалиться, но не нужно бить себя в грудь, плакать. Даже когда его сын умер и он заплакал, сказав, что плачет его сердце. Смерть родных, отца, матери печалит человека", – подчеркнул он.

Другой бакинец также приветствовал постепенную замену традиции самобичевания акциями сдачи донорской крови. "Это – участие (в траурном мероприятии). Какая разница, будет бить в грудь или сдаст кровь. Самое главное, что больше не побивают себя цепями. А в побитии себя в грудь ладонями ничего предосудительного нет", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Многие родители уже отговаривают своих сыновей ходить в мечети, чтобы не попасть в поле зрение правоохранителей и не стать жертвой "профилактических" задержаний и арестов.

Наблюдается тенденция снижения массовости мероприятий Ашура, подчеркнул глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

"Люди вообще стали меньше ходить в мечети. Во-первых, власти постепенно берут под контроль руководство религиозными общинами при мечетях. Туда назначаются ахундами и имами лица из "номенклатуры" проправительственного Управления мусульман Кавказа. Во-вторых, перманентные аресты и религиозных активистов, и просто верующих-шиитов постепенно сдерживает людей от посещения мечетей, участия в массовых религиозных церемониях. Многие родители уже отговаривают своих сыновей ходить в мечети, чтобы не попасть в поле зрение правоохранителей и не стать жертвой "профилактических" задержаний и арестов. Сегодня из более чем 300 политзаключенных (303) в нашем списке свыше двух третей (216 человек) - верующие", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Правительство старается поощрять восприятие "деиделогизированного" и "не политизированного" ислама. Это, конечно же, постепенно приводит к уменьшению числа людей, соблюдающих траур в Ашура

Преследование верующих оказывает сдерживающее влияние на религиозную активность населения, согласился член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

Вместе с тем, на его взгляд, уменьшение числа участников Ашура связано не только с репрессивными мерами. "Все-таки повышается религиозная осведомленность людей. Если раньше жители Азербайджана, большинство населения которого являются шиитами, как бы "по умолчанию" воспринимали ислам в шиитском толковании и принимали месяц Мухаррам и день Ашура как данность. То сейчас многие в Азербайджане, в том числе молодежь, испытывают влияние и других исламских течений из-за рубежа – Турции, стран Персидского залива. Новое поколение уже начинает воспринимать ислам, его историю иначе. Правительство также старается поощрять восприятие "деиделогизированного" и "не политизированного" ислама. Это, конечно же, постепенно приводит к уменьшению числа людей, соблюдающих траур в Ашура", - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве Азербайджана 16 июля в 17.30 (16.30 мск) в акциях по сдаче донорской крови приняли участие 2313 человек, в том числе 1378 в Баку и 935 – в регионах. Всего было собрано 1040 литров крови. Сдача крови проводилась в 35 пунктах в 27 городах и районах страны, отметили в ведомстве. В ведомстве напомнили, что в 2023 году в день Ашура донорскую кровь сдали 1 787 человек, годом ранее – 1 893 человека.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.