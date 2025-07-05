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11:50, 5 июля 2025

Число донорских пунктов в день Ашуры выросло в Азербайджане до 38

Жители Азербайджана сдают кровь в день Ашуры. Фото: АПА https://ru.apa.az/religiya/v-svyazi-s-dnem-asura-proxodit-akciya-po-sdace-krovi-foto-615349

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В мечетях и медучреждениях Азербайджана по случаю дня Ашуры организованы в этом году 38 пунктов приема донорской крови. По данным властей, жители активно участвуют в акции.

Как писал "Кавказский узел", в 2024 году день Ашуры отмечался 16 июля. По сравнению с 2023 годом число пунктов сдачи донорской крови в мечетях и медучреждениях было увеличено с 16 до 35. При этом число посетителей мечетей в день Ашуры снизилось. Бакинские аналитики сочли это следствием усиления репрессий в отношении религиозных активистов и верующих шиитов, а также влиянием других исламских течений на мусульман Азербайджана.

Ашурой называется десятый день месяца Мухаррама (первого месяца мусульманского лунного календаря (хиджры)). Именно на него приходится кульминация траурных мероприятий мусульман-шиитов, посвященных памяти внука пророка Мухаммада, имама Хусейна, убитого 10 Мухаррама 680 года в бою с халифскими войсками. В память о мученической смерти Хусейна в шиитских общинах принято проводить траурные церемонии - тазия, в ходе которых некоторые участники совершают самоистязания, говорится в справке "Кавказского узла" "Мухаррам". Также "Кавказским узлом" опубликованы справки "Суннизм", "Шиизм", "Ислам в России".

Сегодня в Азербайджане отмечается день Ашуры, по этому поводу в стране проходит акция по сдаче крови для нуждающихся пациентов. Акция организована Минздравом страны и Управлением мусульман Кавказа, сообщает haqqin.az.

Донорская сдача крови организована в 38 пунктах в городах и районах Азербайджана. По данным Минздрава, жители принимают активное участие в акции: к 10 часам утра (9 мск) сдали кровь 362 человека, у них было собрано 162,9 литра крови, пишет издание.

Донорские акции проводятся сегодня в том числе в 22 мечетях и культовых сооружениях и 15 медицинских учреждениях, сообщил исполнительный директор Республиканского Банка крови Эльхан Нагиев.

"В этом году, как и каждый год, проводится традиционная акция по сдаче крови. В жемчужине Карабаха - Шуше, в мечети Юхары Говхар Ага, а также в Джума-мечети Агдама проходят акции по сдаче крови", - приводит его слова АПА.

В 2019 году "Кавказский узел" опубликовал фоторепортаж "Ашура в Баку: донорство вместо самобичевания" о том, как жители столицы Азербайджана отмечали день Ашуры.

Напомним, в 2023 году церемонии по случаю дня Ашура в мечетях Азербайджана были менее массовыми, чем в прошлые годы. Часть участников мероприятий связали это с гонениями верующих, другие - с увеличением числа мечетей.

В 2017 году Управление мусульман Кавказа призвало верующих к донорству крови вместо самобичевания в день Ашура. В Баку на призыв отозвались тогда как минимум 2500 человек. В 2018 году по случаю Ашуры кровь сдали уже 5340 человек, в 2019 году – 5809. В 2020 году донорская акция и траурные мероприятия не проводились в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

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Автор: "Кавказский узел"

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