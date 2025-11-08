×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:22, 8 ноября 2025

Аналитики оценили уровень выплат жертвам атаки БПЛА в Волгограде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обычные похороны в Волгограде стоят более 100 тысяч рублей, рассказали местные жители, комментируя решение властей выплатить миллион рублей семье погибшего в результате атаки БПЛА мужчины. Подобные выплаты являются по сути добровольными, их размер не регламентируется юридически.

Как писал "Кавказский узел", мужчина погиб во время атаки беспилотников в Волгограде ночью 6 ноября от падения осколков стекол, в разных районах города повреждены жилые дома, сообщил губернатор Волгоградской области. Семье погибшего власти пообещали 1 млн рублей материальной помощи. Пользователи Telegram считают, что миллион рублей, обещанный властями семье погибшего - сумма недостаточная.

В настоящее время в Волгограде ритуальные услуги оказывают шесть предприятий. Это Похоронный дом "Память", ООО "Гранит-Волга", "Гармония", "Memorial", "Погост" и "Военно-мемориальная компания".

Согласно данным Федеральной сети ритуальных агентств, средняя стоимость захоронения тела в Волгограде варьируется от 52 тысяч до 83 тысяч рублей (в зависимости от выбранного клиентами комплекса услуг). В то же время, опрошенные 7 ноября корреспондентом "Кавказского узла" волгоградцы утверждают, что "Память" является фактически монополистом, а цены ритуальных услуг в областном центре на самом деле раза в два больше, чем называют эксперты.

Так, Елена Шамратова похоронила недавно отца. По словам женщины, как только врачи узнали о его смерти, ей сразу позвонили сотрудники ритуальной организации. "Удивительно, как это у них получилось. Такая оперативность. Конечно, "Память" оказывает услугу высокого качества. Тут не поспоришь. Но похоронить дешево у них не получится, даже если будешь делать заказ по минимуму. Мне с кремацией тела и выбором места на кладбище, плюс поминки и оградка с деревянным крестом - похороны обошлись в 118 тысяч рублей", - сказала Шамратова.

Ту же информацию об услугах той компании озвучил и житель Дзержинского района города Евгений Кулик. Он похоронил маму с кремацией и поминальным обедом за 111 тысяч рублей.
"Нынче умирать дорого", - отметил он.

Мы тут все в недоумении, каким образом простые дроны долетают до Волгограда

Евгений также высказал свое недоумение по поводу того, как легко дроны прилетают на территорию Волгограда. "Мы тут все в недоумении, каким образом простые дроны долетают до Волгограда. Почему их не сбивают на границе с Донбассом? Почему их не бьют на подлете к нашему городу? Почему они попадают в жилые дома, в школы? Много вопросов. Я всегда был уверен, что небо в России на замке. А тут такие налеты", - сказал Кулик.

"Мы живем недалеко от южного промузла Волгограда. Слышим это жужжание постоянно. Получаем сообщения от МЧС о налетах. Уже привыкать к этому стали. Не пойму, почему ПВО не работает эффективно. Ведь техника у них современная. Что не так в системе защиты неба?" - задается вопросом житель Красноармейского района Волгограда, представившийся Вячеславом.

Военный эксперт Александр Храмчихин заметил, что высокой эффективности работы ПВО можно добиться, если "увеличить наряд ПВО раз в 10-20 по всей стране".

"Насколько это реально - вопрос риторический. Каковы нынешние нормативы (к работе ПВО) - не знаю. Прежние написаны, когда беспилотники вообще не воспринимались как цели. Насколько они (новые нормативы) будут эффективны в ПВО - покажет опыт", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Эксперт в области международного права, профессор Роман Мельниченко высказал свое мнение по поводу финансовой поддержки, оказываемой властями жертвам налетов украинских БПЛА.

Судя по озвученному тексту губернатора, например, такому слову как "поддержка", денежные выплаты являлись добровольными, а значит их размер не подлежит юридической регламентации

"Судя по озвученному тексту губернатора, например, такому слову как "поддержка", денежные выплаты являлись добровольными, а значит их размер не подлежит юридической регламентации. В бюджете области на данный случай заложены определённые средства, и губернатор своим волюнтаристским решением может их выделять. Губернатор никому ничего не должен, он может выделить деньги пострадавшим, а может обновить автопарк областной администрации. То же самое относится и к восстановлению разрушенного. На всё здесь добрая воля властей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мельниченко заметил, что о принудительном взыскании можно говорить только в рамках гражданского права, а именно, в рамках института возмещения вреда. И здесь, по словам эксперта, возможны два варианта. "Первый, если вред был причинён в результате действия противовоздушной обороны. Тогда возможно обращение в суд с иском о возмещении вреда. Ответчиком здесь будет выступать его причинитель - Вооружённые силы РФ. Так как ПВО является источником повышенной опасности, возможный вред, причинённый ею гражданам России, возмещается независимо от вины причинителя. Даже то обстоятельство, что вред гражданским был причинён в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения какой-либо опасности, всё равно он возмещается лицом, причинившим вред. Если же вред был причинён БПЛА - то его должен возмещать собственник этого источника повышенной опасности", - пояснил он.

В обоих случаях, по мнению эксперта, вред должен быть возмещён в полном объёме, согласно гражданскому законодательству и предоставленными потерпевшими доказательствами размера вреда.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
02:42, 8 ноября 2025
Боец из Волгоградской области убит на Украине
22:33, 7 ноября 2025
Трое военных из Северной Осетии убиты на Украине
21:50, 7 ноября 2025
Священник Гарегин Арсенян переведен под домашний арест
20:32, 7 ноября 2025
Девочку из Краснодара задержали за организацию уличных драк
19:59, 7 ноября 2025
Военный из Кабардино-Балкарии осужден за изнасилование и уклонение от службы
19:35, 7 ноября 2025
Ужесточено наказание воспитателю детсада во Владикавказе за травму ребенка
Все события дня
Новости
23:35, 7 ноября 2025
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда
БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:53, 7 ноября 2025
Пользователи Telegram раскритиковали размер выплаты семье погибшего при атаке БПЛА волгоградца
БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:53, 6 ноября 2025
Житель Волгограда погиб во время атаки БПЛА
Николай Беликов во время протестной акции у парламента Грузии. Фото: Nike Belikov / Facebook*
01:55, 6 ноября 2025
Юристы в Грузии попросили ЕСПЧ остановить выдворение Николая Беликова
00:56, 6 ноября 2025
Аэропорт Волгограда закрыт на фоне угрозы дронов
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Последние записи в блогах
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Все блоги
Аналитика
15:19, 4 ноября 2025
В октябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе были ранены пять человек
12:49, 1 октября 2025
4 человека погибли и 2 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
Темы дня
Крушение вертолета в Дагестане. 7 ноября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/mchsdagestan/16546
07 ноября 2025, 16:53
Четыре человека погибли при крушении вертолета в Дагестане

Cбор подписей под требованием об отставке мэра. 7 ноября 2025 г. Фото: https://t.me/Sovet_UMR/142439
07 ноября 2025, 14:13
Жители Краснодара объявили сбор подписей под требованием об отставке мэра

Паром Sea Bridge будет дожидаться разрешения войти в порт Сочи. 6 ноября 2025 г. Скриншот видео https://www.facebook.com/reel/2649783798696340 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
07 ноября 2025, 10:14
Паром Sea Bridge не намерен возвращаться в Трабзон

БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07 ноября 2025, 01:53
Пользователи Telegram раскритиковали размер выплаты семье погибшего при атаке БПЛА волгоградца

Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Показать больше