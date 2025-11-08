Аналитики оценили уровень выплат жертвам атаки БПЛА в Волгограде

Обычные похороны в Волгограде стоят более 100 тысяч рублей, рассказали местные жители, комментируя решение властей выплатить миллион рублей семье погибшего в результате атаки БПЛА мужчины. Подобные выплаты являются по сути добровольными, их размер не регламентируется юридически.

Как писал "Кавказский узел", мужчина погиб во время атаки беспилотников в Волгограде ночью 6 ноября от падения осколков стекол, в разных районах города повреждены жилые дома, сообщил губернатор Волгоградской области. Семье погибшего власти пообещали 1 млн рублей материальной помощи. Пользователи Telegram считают, что миллион рублей, обещанный властями семье погибшего - сумма недостаточная.

В настоящее время в Волгограде ритуальные услуги оказывают шесть предприятий. Это Похоронный дом "Память", ООО "Гранит-Волга", "Гармония", "Memorial", "Погост" и "Военно-мемориальная компания".

Согласно данным Федеральной сети ритуальных агентств, средняя стоимость захоронения тела в Волгограде варьируется от 52 тысяч до 83 тысяч рублей (в зависимости от выбранного клиентами комплекса услуг). В то же время, опрошенные 7 ноября корреспондентом "Кавказского узла" волгоградцы утверждают, что "Память" является фактически монополистом, а цены ритуальных услуг в областном центре на самом деле раза в два больше, чем называют эксперты.

Так, Елена Шамратова похоронила недавно отца. По словам женщины, как только врачи узнали о его смерти, ей сразу позвонили сотрудники ритуальной организации. "Удивительно, как это у них получилось. Такая оперативность. Конечно, "Память" оказывает услугу высокого качества. Тут не поспоришь. Но похоронить дешево у них не получится, даже если будешь делать заказ по минимуму. Мне с кремацией тела и выбором места на кладбище, плюс поминки и оградка с деревянным крестом - похороны обошлись в 118 тысяч рублей", - сказала Шамратова.

Ту же информацию об услугах той компании озвучил и житель Дзержинского района города Евгений Кулик. Он похоронил маму с кремацией и поминальным обедом за 111 тысяч рублей.

"Нынче умирать дорого", - отметил он.

Мы тут все в недоумении, каким образом простые дроны долетают до Волгограда

Евгений также высказал свое недоумение по поводу того, как легко дроны прилетают на территорию Волгограда. "Мы тут все в недоумении, каким образом простые дроны долетают до Волгограда. Почему их не сбивают на границе с Донбассом? Почему их не бьют на подлете к нашему городу? Почему они попадают в жилые дома, в школы? Много вопросов. Я всегда был уверен, что небо в России на замке. А тут такие налеты", - сказал Кулик.

"Мы живем недалеко от южного промузла Волгограда. Слышим это жужжание постоянно. Получаем сообщения от МЧС о налетах. Уже привыкать к этому стали. Не пойму, почему ПВО не работает эффективно. Ведь техника у них современная. Что не так в системе защиты неба?" - задается вопросом житель Красноармейского района Волгограда, представившийся Вячеславом.

Военный эксперт Александр Храмчихин заметил, что высокой эффективности работы ПВО можно добиться, если "увеличить наряд ПВО раз в 10-20 по всей стране".

"Насколько это реально - вопрос риторический. Каковы нынешние нормативы (к работе ПВО) - не знаю. Прежние написаны, когда беспилотники вообще не воспринимались как цели. Насколько они (новые нормативы) будут эффективны в ПВО - покажет опыт", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Эксперт в области международного права, профессор Роман Мельниченко высказал свое мнение по поводу финансовой поддержки, оказываемой властями жертвам налетов украинских БПЛА.

Судя по озвученному тексту губернатора, например, такому слову как "поддержка", денежные выплаты являлись добровольными, а значит их размер не подлежит юридической регламентации

"Судя по озвученному тексту губернатора, например, такому слову как "поддержка", денежные выплаты являлись добровольными, а значит их размер не подлежит юридической регламентации. В бюджете области на данный случай заложены определённые средства, и губернатор своим волюнтаристским решением может их выделять. Губернатор никому ничего не должен, он может выделить деньги пострадавшим, а может обновить автопарк областной администрации. То же самое относится и к восстановлению разрушенного. На всё здесь добрая воля властей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мельниченко заметил, что о принудительном взыскании можно говорить только в рамках гражданского права, а именно, в рамках института возмещения вреда. И здесь, по словам эксперта, возможны два варианта. "Первый, если вред был причинён в результате действия противовоздушной обороны. Тогда возможно обращение в суд с иском о возмещении вреда. Ответчиком здесь будет выступать его причинитель - Вооружённые силы РФ. Так как ПВО является источником повышенной опасности, возможный вред, причинённый ею гражданам России, возмещается независимо от вины причинителя. Даже то обстоятельство, что вред гражданским был причинён в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения какой-либо опасности, всё равно он возмещается лицом, причинившим вред. Если же вред был причинён БПЛА - то его должен возмещать собственник этого источника повышенной опасности", - пояснил он.

В обоих случаях, по мнению эксперта, вред должен быть возмещён в полном объёме, согласно гражданскому законодательству и предоставленными потерпевшими доказательствами размера вреда.