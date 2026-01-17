×

03:25, 17 января 2026

Американист из Волгограда Иван Курилла* внесен в реестр иноагентов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минюст России внес в реестр иностранных агентов историка-американиста Ивана Куриллу*.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 декабря 2025 года Минюст России внес в реестр иностранных агентов активиста из Ейска, бывшего депутата районного собрания Александра Коровайного*.

Минюст России 16 января обновил списки иноагентов, внеся туда пять человек и две организации. Среди тех, кто признан ведомством иностранным агентом - историк-американист из Волгограда Иван Курилла*. В реестре иноагентов указано, что он "принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также нежелательных организаций, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, выступал против СВО на Украине.

Иван Курилла* родился в Волгограде, 10 лет возглавлял кафедру международных отношений и зарубежного регионоведения Волгоградского государственного университета, университетский Центр американских исследований "Americana". С 2008 года был главным редактором журнала "Вестник Волгоградского государственного университета" и ежегодника Americana. В начале 2000-х был приглашенным исследователем в Дартмутском колледже, затем - в университете Джорджа Вашингтона, сообщает "Высота102".

Также Минюст внес в реестр иноагентов политолога Аркадия Дубнова*.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

