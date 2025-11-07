×

01:53, 7 ноября 2025

Пользователи Telegram раскритиковали размер выплаты семье погибшего при атаке БПЛА волгоградца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Миллион рублей, обещанный властями семье погибшего в Волгограде мужчины, - недостаточная сумма, власти должны нести ответственность за результаты работы ПВО вблизи жилых кварталов, заявили пользователи Telegram. 

Как писал "Кавказский узел", мужчина погиб во время атаки беспилотников в Волгограде ночью 6 ноября от падения осколков стекол, в разных районах города повреждены жилые дома, сообщил губернатор Волгоградской области. Семье погибшего власти пообещали 1 млн рублей материальной помощи. Пользователи соцсети усомнились, что целью атаки был жилой дом, и призвали сбивать беспилотники на подлете к городу.

Читатели волгоградских Telegram-каналов в течение всего дня 6 ноября активно обсуждали последствия ночной атаки беспилотников и заявления властей по этому поводу. В частности, они прокомментировали заявление губернатора Бочарова о том, что семье погибшего волгоградца будет выделен один миллион рублей. 

Сумма выплаты явно недостаточна и выглядит как насмешка, считают читатели канала “Новости Волгограда и Области”. “Да уж, большая сумма, видно вообще совести у регионального аппарата нет. Человека очень жалко,близким соболезнование. Но миллион на что? на похороны”, - считает Евгения. “Там даже за эти деньги квартиру не восстановишь, а про утрату человека я вообще молчу”, - написал пользователь с ником в виде изображения цветка. 

“Из-за дырявого ПВО страны погиб мирный житель и они выделили никому не (нужный) миллион рублей?” - возмутился пользователь с ником в виде точки и запятой. “В Москве бы 2-3 выделили, хотя страна одна”, - полагает Александр Петрович

“Насмешка над семьей погибшего кормильца. Позор”, - считает Маруся Marusja. “Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок”, - прокомментировал новость о сумме выплаты Сергей Вдовенко. “Деньги точно дадут или только пообещали?” - усомнился Леонид.

Некоторые пользователи также обратили внимание, что отключения мобильной связи и интернета во время налета беспилотников никак не смягчает последствия атак, хотя власти называли эту меру необходимой для защиты от дронов. 

“Странно, мобильный интернет отключен, а количество дронов не уменьшилось, а наоборот увеличилось. Как так?” - недоумевает V. “То есть отключение интернета не помогает? Риторический вопрос”, - написала Кристина. “А зачем пво в городе стоит?? Конечно будет падать и убивать людей”, - рассуждает Сергей AC/DC

“Лучше пусть Бочаров скажет, почему ПВО вновь допустило такое опасное сближение БПЛА с жилой частью города”, - написал автор Telegram-канала “Дозор в Волгограде”. “НПЗ или заводы - вот настоящая цель, и сбивать должны в области, а не в городской черте”, - заметил в комментариях Danil.

