Главная   /   Лента новостей
14:29, 6 ноября 2025

Ночная атака беспилотников на Волгоград взволновала горожан

Последствия атаки беспилотников на Волгоград. 6 ноября 2025 г. Скриншот https://t.me/sovsekretnoru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За ночь над Волгоградской областью сбиты 49 беспилотников, власти отчитались о разминировании промзоны в Красноармейском районе и ликвидации последствий атаки. Семье погибшего будет оказана материальная помощь. Пользователи соцсети усомнились, что целью атаки был жилой дом и призвали сбивать беспилотники на подлетах к городу.

Как писал "Кавказский узел", мужчина погиб во время результате атаки беспилотников в Волгограде от падения осколков стекол, в разных районах города повреждены жилые дома, сообщил губернатор Волгоградской области.

Атака беспилотников по Волгограду продолжалась всю ночь, Минобороны отчиталось в своем Telegram-канале о 49 сбитых беспилотниках над Волгоградской областью.

Губернатор Андрей Бочаров проинформировал, что за ночь сбиты более 50 беспилотников.

За ночь в городе прогремели более 40 взрывов, очевидцы рассказали о ярких вспышках и громком гудении в небе, от которого в некоторых домах «тряслись стены и окна в квартирах». "К рассвету жители все еще слышали одиночные взрывы — последний прогремел около 7:37 по московскому времени в Ангарском районе города", — сообщила Baza.

Все граждане в шоке, в волнении по поводу происходящих событий, обсуждают в соцсетях, что опять не звучали сирены

Пострадавший дом по улице Гаря Хохолова находится в ЖК "Европейский". "Школа, которая находится по соседству, стала пунктом временного размещения. Все граждане в шоке, в волнении по поводу происходящих событий, обсуждают в соцсетях, что опять не звучали сирены. Одни люди требуют, чтобы были сирены, другие требуют, чтобы были оповещения по телефону, которые тоже в последнее время нерегулярно приходят. Кто-то сказал, что пришло оповещение после того, как произошел взрыв в Кировском районе. Перекрытий нет, дом, который пострадал, находится близко к основной магистрали, но на нее никак не повлиял. Школу сначала развернули как ПВР, но граждане, квартиры которых пострадали от взрыва, власти сообщают, что таких было четыре квартиры, они предпочли остаться дома у друзей, знакомых, родственников, поэтому пункт размещения вроде свернули обратно", - привело BFM слова журналистки Социнформбюро Дианы Егоровой.

Стекла из высоток разлетелись на 50 метров, передает "Осторожно, новости".

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнования семье погибшего. "Семье будет оказана необходимая поддержка. Принято решение о выделении материальной помощи в размере 1 миллион рублей", - сообщила администрация Волгоградской области в своем Telegram-канале.

Губернатор также добавил, что на территории промышленной зоны Красноармейского района города Волгограда проводятся работы по разминированию и ликвидации последствий возгораний.

В Кировском районе Волгограда начали восстанавливать дома на улице Гаря Хохолова, пострадавшие от падения БПЛА. Администрация Волгограда сообщила, что рабочие оперативно меняют разбитые окна и делают замеры объектов инфраструктуры, которые придется ремонтировать. "Дома подключены ко всем ресурсам, включая отопление", - говорится в Telegram-канале администрации города.

Пользователи Telegram призвали не сбивать беспилотники над жилыми кварталами

В Telegram-канале "Блокнот Волгоград" комментаторы ночью обсуждали продолжающуюся атаку, сообщение в Telegram-канале, на который подписаны 95 тысяч человек, набрало 41 комментарий.

"Что-то я сомневаюсь, что  целились в жилой квартал. Просто сбили и обломки  разлетелись, куда попало", - написала СветЛана.

"А чего перед городом нет ПВО? На ум приходит только одно, начхать им на простых людей", - прокомментировала Оксана Lev.

"Все знают, куда летели они, его сбили рано и он попал в дом", - отметил Вова Волгоградский, указав название предприятия, которое по его мнению, было целью атаки.

"Мне кажется, нам стоить усилить ПВО в Волгограде", - написала Маша.

"Никакое ПВО не сможет отбить атаку на 100 процентов", - возразил Евражка.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

