Власти озвучили последствия атаки дронов на регионы Юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пунктами временного размещения в Волгограде никто не воспользовался. В Ростовской области налет дронов обошелся без пострадавших.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью стало известно, что в результате атаки БПЛА в Волгограде погиб мужчина. Отмечалось. что беспилотник попал в 24-этажный жилой дом, в результате были повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов.

Ранее ночью жители Волгограда сообщили, что на западе и севере города было слышно не менее 10 взрывов. Сообщалось о возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе, где находится НПЗ “Лукойл-Волгограднефтепереработка”.

Пункты временного размещения организованы для жителей Кировского района Волгограда, чьи квартиры пострадали в результате атаки украинских БПЛА, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе мэрии города.

"ПВР организованы в школе N56 и лицее N10, но пока ими никто не воспользовался", - заявили в мэрии, отметив, что люди предпочли остановиться у родственников.

Средства ПВО в ночь на 6 ноября отразили атаку дронов на пять районов Ростовской области: Аксайский, Мясниковский, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, никто не пострадал.

Между тем ранее введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа, Грозного и Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации в своем телеграм-канале.