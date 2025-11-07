Грозненские водители сочли справедливыми рейды против ксеноновых фар

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики, останавливающие в Чечне машины для проверки фар, не делают исключений и заставляют всех водителей снимать ксеноновые лампы прямо на месте, предупреждая о лишении прав за их повторную установку. Автомобилисты сочли такой подход оправданным при условии равенства в применении закона.

Как писал "Кавказский узел", полицейские изымают у автомобилистов светодиодные лампы из фар на дорогах Чечни. Комментаторы в соцсетях поспорили, насколько законны эти рейды на дорогах: сторонники светодиодных фар настаивают, что в ряде случаев они помогают увидеть происходящее на дороге, их оппоненты указали на повышенный риск аварийности. Глава Федерации автомобилистов России Сергей Канаев подтвердил, что использование таких фар повышает риск аварий. Рейды силовиков в Чечне, по его мнению, говорят о большом распространении в Чечне кустарно установленных ксеноновых ламп, которые не используются производителями авто.

В ходе рейдов по проверке фар силовики сразу на месте снимают ксеноновые лампы, если обнаруживают их, рассказали “Кавказскому узлу” грозненские водители. В первый раз полицейские выписывают штраф, предупреждая о возможности лишиться прав при повторном нарушении.

«Меня остановили днем на въезде в Грозный, пост 2 батальона полка ДПС. Сразу понял, что попал на штраф. На обочине стояло машин восемь, у всех открыты капоты, инспекторы проверяли фары. Один из них подошел ко мне и сказал, что идет проверка световых приборов. Посветил фонариком в фару и понял, что у меня ксеноны стоят», - рассказал житель Грозного Ахмед Магомедов.

Хотя водитель рассмешил инспектора шуткой, штраф ему заплатить пришлось. «Я ему говорю: “У меня они стоят заводские”, мы от души посмеялись, потому что у меня “Газель” старая. Сняли приборы, оштрафовали на 500 рублей и пожелали удачной дороги. Жестко всех останавливают, исключений нет», - отметил он.

Грозненцу Руслану тоже пришлось расстаться с ксеноновыми фарами. «Днем на перекрестке у "Грозный-Сити" попал в кордон, там сплошная проверка, останавливали все машины. Быстро отпускали только тех, у кого стандартные фары. Я встал в очередь из десяти машин с открытыми капотами, у всех проблемы со светом. Инспектор подошел, документы проверил и сразу сказал, что лампы ксеноновые. Я попытался оправдаться, что их поставил бывший владелец, но не один я пытался так выкрутиться. Заставили снять», - рассказал Руслан «Кавказскому узлу».

Повторная установка ксеноновых фар может стать причиной лишения прав, предупредили его полицейские. «Сразу предупредили, что если я снова поставлю ксеноны, то меня могут лишить прав. Сказали, что сейчас все очень строго, никого не прощают. Если честно, то это правильно. На всех отечественных машинах стоят ксеноны, и они сильно ослепляют. Я сам тоже поставил на свою “Приору”, потому что у всех они были», - признался водитель.

Житель Чечни Зелимхан тоже приветствует борьбу против ксеноновых фар при условии, что закон будет обязательным для всех.

«Для водителей это реальная и серьезная проблема: ночью каждая вторая машина тебя слепит, вот прямо едешь и не видишь дорогу. Поэтому я только за - когда меня остановили, я сразу сказал, что да, у меня ксеноновые, и я сам их сниму. Но попросил инспекторов, чтобы всех заставлял снимать и больше не использовать такие фары. Но если через месяц на дорогах ничего не изменится, я собственноручно снова поставлю ксеноны», - сказал он «Кавказскому узлу».

Как сообщили ему сотрудники ГИБДД, теперь машины с ксеноновыми фарами не смогут пройти техосмотр. «Якобы правила ужесточены, уже на техосмотре будут смотреть, какие фары стоят. Если ксенон без автокорректора, то техосмотр не пройдешь. Меня оштрафовали на 500 рублей, попросили больше не нарушать», - сказал он.

Замена фар стала востребованной услугой в Чечне

Автоэлектрик Абдул-Малик рассказал «Кавказскому узлу», что за последние пять дней у него нет ни минуты свободного времени - водители массово обращаются к нему для замены фар.

«Я постоянно меняю фары. Первые два дня все думали, что это несерьезно и никого не оштрафуют, но потом все поняли, что все серьезно. Все меняют фары у меня, чтобы не пришлось это делать на трассе, в очереди из десяти машин», - сказал он.

По его словам, под запрет не попадают только заводские ксеноновые фары с автокорректором. «Проблема в том, что ставят ксеноновые фары без регулировки и коррекции, они всех ослепляют. Если подойти к делу с умом, то ксеноны не будут слепить. Но уже поздно, сейчас все машины, у которых нет заводских ксеноновых фар, не могут ставить ксеноны, даже если есть корректор», - указал он.

Другой автоэлектрик подтвердил, что поток клиентов на замену фар очень большой. «Я уже не успеваю, приходиться отказывать, записываем на день вперед. С одной стороны хорошо, работы много, а с другой жалко столько ксенона выкидывать. И у нас в магазине столько товара останется, никто покупать не будет. Из соседних регионов везут фары нам на замены, столько у нас не было, чтобы все заменять», - сказал Исмаил.

Ранее Рамзан Кадыров связал аварийность на дорогах Чечни с ростом числа тонированных машин. Он потребовал "полностью искоренить" эту проблему, привлекая, в том числе родственников водителей. О том, что именно в действиях чеченских силовиков возмущает автовладельцев и какова законная процедура снятия пленки, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как в Чечне борются с тонировкой машин".