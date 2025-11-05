×

Кавказский узел

00:53, 5 ноября 2025

Борьба с ксеноновыми фарами обнаружила масштаб проблемы аварийности в Чечне

Автомобиль с включенными фарами на дороге. Фото: Alexander Popovkin / Unsplash.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ксеноновые лампы в автомобильные фары не устанавливает ни один производитель, но их кустарная установка широко практикуется автовладельцами, что ухудшает качество фар и повышает риск аварий. Кампания чеченских силовиков по изъятию таких ламп говорит о распространенности проблемы в республике.

Как писал "Кавказский узел", изъятия у автомобилистов светодиодных ламп на дорогах Чечни незаконны, указали комментаторы в ответ на сообщения о рейдах на дорогах. Использование слишком ярких ламп приводит к авариям, и подобные рейды не помешали бы и Дагестану, возразили их оппоненты. Сторонники светодиодных фар настаивают, что в ряде случаев они помогают увидеть происходящее на дороге. 

Кампания Госавтоинспекции в Чечне по проверке автомобильных фар с упором на выявление ксеноновых ламп указывает на значительный масштаб проблемы в республике, считает председатель Федерации автомобилистов России Сергей Канаев. Вместе с тем он отметил, что проблема с ксеноновыми фарами существует практически во всех регионах страны. 

Канаев обратил внимание, что не существует «заводских» ксеноновых фар, на наличие которых ссылались некоторые пользователи соцсетей во время дискуссий. 

«Ксеноновые лампы ни один завод в фары не устанавливает. Есть фары с галогеновыми лампами, где кустарно меняют начинку на ксенон, и это, прежде всего, ухудшает качество фар. Кроме того, яркий свет, который практически невозможно отрегулировать, буквально ослепляет водителей встречных автомобилей, что увеличивает риск аварий», - заявил Канаев «Кавказскому узлу». 

По его сведениям, такую кустарную установку ксеноновых ламп на практике пока наказывают лишь штрафами. Канаев также опроверг утверждение сторонников ксеноновых ламп о том, что они более эффективны как противотуманные. «Скорее наоборот, они значительно менее эффективны. Ведь при тумане лучше белый свет, а ксеноновые фары дают желтый», - пояснил он. 

Допуск транспорта к эксплуатации регулируется «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», указал автоюрист, пожелавший остаться анонимным. 

«Если транспортное средство не прошло легального техосмотра, или если фары там установлены кустарным способом, не заводским, транспортное средство может быть запрещено к эксплуатации до настроения нарушений. Если существует сомнение в том, не были ли те же фары установлены кустарно, инспектор может отогнать эту машину на штрафстоянку и провести исследование. Просто забрать машину по российскому законодательству нельзя, и ни один регион, насколько бы высоко в административной табели о рангах ни находился его руководитель, не может этого сделать. Что касается наказаний, то это может быть штраф», - сообщил юрист «Кавказскому узлу».

"Кавказский узел" также писал, что в январе глава Чечни назвал недопустимой тонировку любых стекол автомобиля в Чечне и предложил "сидеть дома" тем, кто боится рейдов. В конце 2023 года водители в Чечне столкнулись с новыми рейдами силовиков против тонировки машин, попытки спорить с полицейскими приводили к вручению повесток, рассказали местные жители. В декабре 2024 года проверки на дорогах в Чечне вновь были усилены, водители связали рейды с борьбой против тонировки. Запрет на тонировку стекол в Чечне не распространяется на самого главу республики и его приближенных, указали комментаторы.

Ранее Рамзан Кадыров связал аварийность на дорогах Чечни с ростом числа тонированных машин. Он потребовал "полностью искоренить" эту проблему, привлекая, в том числе родственников водителей. О том, что именно в действиях чеченских силовиков возмущает автовладельцев и какова законная процедура снятия пленки, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как в Чечне борются с тонировкой машин".

Автор: Александр Степанов

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

