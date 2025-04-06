Пользователи соцсети поспорили о рейдах на дорогах Чечни

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рейды с изъятием у автомобилистов светодиодных ламп на дорогах Чечни незаконны, считает часть комментаторов соцсети. Использование слишком ярких ламп приводит к авариям, и подобные рейды не помешали бы и Дагестану, возразили их оппоненты.

Инспекторы полка ДПС проводят в Чечне профилактические мероприятия под названием "Ксенон", сообщило агентство "Чечня сегодня" со ссылкой на Госавтоинспекцию республики.

"Помимо выявления грубых нарушений ПДД, отдельное внимание они уделяют транспортным средствам со световыми приборами, цвет и режим которых не соответствуют требованиям "Основных положений по допуску ТС к эксплуатации", - говорится в сообщении. В процессе мероприятий с водителями проводятся воспитательные беседы и доводится статистика дорожных происшествий на территории региона, говорится в публикации от 3 апреля.

Это же сообщение было опубликовано в Instagram*-паблике "ЧП Чечня", у которого насчитывается 535 тысяч подписчиков. Публикация набрала к 21.35 мск 14,8 тысячи отметок "нравится" и 1532 комментария.

В ролике, который приложен к сообщению, видна куча лежащих на земле снятых с автомобилей световых приборов.

Здесь просто незаконно все изымают и водителей отпускают дальше

Часть пользователей сочла действия сотрудников ГИБДД избыточными.

"Зато сами ездят по трассе на дальнем и на стробоскопах слепящих. С себя бы начали", - отметил 049maks, не уточнив, кого именно он имеет в виду. "Там на дорогах работают эксперты, которые устанавливают цвет и режим работы источников света?" - поинтересовался kazbek_kodzokov. "Нет, конечно, останавливают и по беспределу - открой капот, покажи, вынимай или поедешь на СВО", - ответил ему po.popo6593. "Это очередная показуха и сбор денег с водителей. Сюр какой-то" - написал disoyak.

"А какие нужны приборы, чтобы отличить галоген от диода? На фаре указано, какие лампы там использовать. Не соответствуют - значит нарушение", - ответил patron2513. "Визуально все могут отличить галоген от ксенона или от LED, но процессуально, это должен подтвердить эксперт, и с заключением эксперта, дело направляется в суд. А здесь просто незаконно все изымают и водителей отпускают дальше", - возразил топикстартер.

"И что, много ДТП из-за этих лампочек? Вот теперь начинайте статистику, сколько будет сбитых людей или животных из-за плохой видимости, на которых штатный галоген не светит от слова совсем, а LED лампы хоть как-то освещают дорогу!" - возмутился stanislav_andreevich163.

Часть пользователей поддержала действия чеченских сотрудников ГИБДД. "Давно пора, запарили ослеплять", - написал пользователь с ником nekto_iz_drugova_mira. "Как я рад этой новости. Из-за этих ярких фар желания не было ночью по делам выезжать", - прокомментировал vakha_terlo. "Все правильно! Очень плохо - прям в глаза светят, ослепляют. Везде надо бороться с этими лампочками", - считает coffeetime_tarak.

Ряд пользователей указал, что подобные рейды надо проводить и в других регионах, в частности, Дагестане. "В Махачкале надо, особенно по туманкам", - указал no.sultan1. "Махачкала очень сильно нуждается в этом мероприятии", - согласился пользователь с ником __ibra_. "Нам бы в Махачкале, да везде", - поддержал shahban_xarbukskiy. "Заедьте в Дагестан тоже, очень рады будем, если и у нас устранят такие фары", - прокомментировал 1.amiir.

Некоторые пользователи усомнились, что комментарии в поддержку рейдов оставлены несвязанными с силовыми структурами пользователями.

"Тут столько положительных комментариев как будто сами себе пишите, чтоб оправдать свои действия!" - написал quartz_stone_05.

Как писал "Кавказский узел", 8 января глава Чечни назвал недопустимой тонировку любых стекол автомобиля в Чечне и предложил "сидеть дома" тем, кто боится рейдов. В конце 2023 года водители в Чечне столкнулись с новыми рейдами силовиков против тонировки машин, попытки спорить с полицейскими приводили к вручению повесток, рассказали местные жители. В декабре 2024 года проверки на дорогах в Чечне вновь были усилены, водители связали рейды с борьбой против тонировки. Запрет на тонировку стекол в Чечне не распространяется на самого главу республики и его приближенных, указали комментаторы.

Ранее Рамзан Кадыров связал аварийность на дорогах Чечни с ростом числа тонированных машин. Он потребовал "полностью искоренить" эту проблему, привлекая, в том числе родственников водителей. О том, что именно в действиях чеченских силовиков возмущает автовладельцев и какова законная процедура снятия пленки, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как в Чечне борются с тонировкой машин".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 1 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.