Пользователи соцсети поспорили об обоснованности изъятия ксеноновых ламп на дорогах Чечни

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Светодиодные фары слепят встречных водителей и их изъятие поможет снизить аварийность, указали ряд комментаторов в ответ на сообщение об изъятии LED-ламп на дорогах Чечни. В ряде случаев такие фары помогают увидеть происходящее на дороге, возразили другие.

Как писал "Кавказский узел", рейды с изъятием у автомобилистов светодиодных ламп на дорогах Чечни незаконны, указали комментаторы в ответ на сообщения о рейдах на дорогах Ченчи. Использование слишком ярких ламп приводит к авариям, и подобные рейды не помешали бы и Дагестану, возразили их оппоненты.

Инспекторы 2 батальона полка ДПС Госавтоинспекции МВД по ЧР проводят профилактические мероприятия по выявлению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, сообщило ЧГТРК "Грозный".

При установке ксенона в фару, не предназначенную для него, свет рассеивается неправильно: он может светить в глаза встречным водителям, что снижает освещенность дороги. "Установка ксенона и различных ЛЭД-ламп в фары, рассчитанные на галогеновые лампы, запрещена, так как это может ослеплять других водителей. Правильная регулировка фар очень важна, поэтому водители часто ссылаются на этот аспект, но сама по себе она не легализует нештатный ксенон. Тем более при изменении горизонтального положения автомобиля из-за посадки пассажиров или наличия груза фары будут слепить водителя встречного транспорта, так как отсутствует автоматическая коррекция фар.Данное правонарушение, которое может привести к штрафу, а в некоторых случаях — к лишению водительских прав, нередко является причиной дорожно-транспортных происшествий", - процитировало агентство сообщение представителей ведомства.

Сообщение об этом опубликовал Instagram*-паблик "ЧП Грозный", у которого насчитывается 660 тысяч подписчиков. К 20.37 мск сообщение набрало 69 комментариев.

Большинство авторов комментариев на русском языке поддержали действия сотрудников полиции.

"Даже когда они проезжают некоторое врем нужно что бы прийти в себя от их света,как будто на сварку посмотрел,а на оживленной трассе это может стоить жизней…да будет желтый свет", - указала ismamaestro.

"На штрафстоянку на месяц, если повторно сделают такое нарушение" - предложил пользователь scarl981.

Еще один комментатор указал, что запрет на светодиодные фары должен распространяться и на автомобили, в которых он установлен производителем.

"Я несколько раз чуть не попал в аварию из-за того что в (моей машине) не предусмотрены светодиодные фары производителем, а по встречке ехала крутая тачка, в которой предусмотрены светодиодные фары, которые меня и ослепили, когда из-за фактора мокрого асфальта я и так то плохо видел. Теперь вопрос : где тут объективность ваших законов относительно данного явления? Я вам рассказал про реальную ситуацию которая произошла на практике. Или закон - он для галочки, а не для справедливой объективной практики? В таком случае запрещайте и вовсе ездить и завозить автомобили в нашу страну в которых предусмотрены светодиодные лампы производителем. Или этот светодиод перестает ослеплять, если он установлен заводом? Бред какой-то" - написал ali_bai_oo1.

"Как вы правильно делаете просто прелесть. Надеюсь, и Дагестан за такое возьмётся - ездить ночью невозможно, глаза болят как от сварки", - прокомментировала alpa_stoyn.

"Кому плохо видно, пусть тоже нормальные лапочки поставит, зачем у всех снимать", - указал пользователь abdlv.700.

"Противотуманные эти фары называются потому что они во время тумана рассеивают свет, они светят вокруг а не лучом. Поэтому эти фары нельзя настроить так, чтобы они не мешали встречному транспорту. Их включать без тумана нельзя", - отметил 8888mausal.

Как писал "Кавказский узел", 8 января глава Чечни назвал недопустимой тонировку любых стекол автомобиля в Чечне и предложил "сидеть дома" тем, кто боится рейдов. В конце 2023 года водители в Чечне столкнулись с новыми рейдами силовиков против тонировки машин, попытки спорить с полицейскими приводили к вручению повесток, рассказали местные жители. В декабре 2024 года проверки на дорогах в Чечне вновь были усилены, водители связали рейды с борьбой против тонировки. Запрет на тонировку стекол в Чечне не распространяется на самого главу республики и его приближенных, указали комментаторы.

Ранее Рамзан Кадыров связал аварийность на дорогах Чечни с ростом числа тонированных машин. Он потребовал "полностью искоренить" эту проблему, привлекая, в том числе родственников водителей. О том, что именно в действиях чеченских силовиков возмущает автовладельцев и какова законная процедура снятия пленки, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как в Чечне борются с тонировкой машин".