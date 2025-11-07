Ужесточено наказание воспитателю детсада во Владикавказе за травму ребенка

Суд ужесточил наказание бывшей воспитательнице владикавказского детсада виновной в избиении и травмировании двухлетнего мальчика. Женщина приговорена к исправительным работам на 1,5 года.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2024 года воспитатель детского сада во Владикавказе была заподозрена по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка), предусматривающей до трех лет лишения свободы. По версии следствия, в результате грубого обращения двухлетний мальчик получил перелом руки. В апреле 2025 года женщина была приговорена к штрафу в 15 тысяч рублей.

Во Владикавказе бывший воспитатель детского сада признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей и жестоком обращении с детьми, сообщает сегодня прокуратура Северной Осетии на своем сайте.

7 августа 2024 года воспитатель младшей группы схватила ребенка за руку и, протащив его на весу, бросила на пол. Мальчик получил травму руки. Кроме этого, женщина неоднократно допускала грубое обращение с детьми во время их кормления, в том числе хватала их за головы, сообщает ведомство.

"Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тыс рублей. Не согласившись с мягким приговором, прокуратура обжаловала решение суда в апелляционном порядке. Советский районный суд Владикавказа удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и приговорил женщину к исправительным работам на 1 год 6 месяцев с удержанием 10% от зарплаты в доход государства",- говорится в сообщении.