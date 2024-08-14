Воспитатель детсада заподозрена в насилии над ребенком во Владикавказе

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Ребенок в детсаду Владикавказа получил травму в результате грубого обращения, в отношении воспитательницы возбуждено уголовное дело, сообщили следователи.

В отношении воспитателя детского сада возбуждено уголовное дело, женщина подозревается в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ), сообщила 13 августа пресс-служба управления СКР по Северной Осетии.

По версии следствия, в результате грубого обращения воспитателя ребенок получил травму руки. "Следователем СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Инцидент произошел во Владикавказе, двухлетний мальчик получил перелом руки, сообщает "Основа".

Статья 156 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы.

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