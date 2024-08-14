14 августа 2024, 06:58

Воспитатель детсада заподозрена в насилии над ребенком во Владикавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ребенок в детсаду Владикавказа получил травму в результате грубого обращения, в отношении воспитательницы возбуждено уголовное дело, сообщили следователи.

В отношении воспитателя детского сада возбуждено уголовное дело, женщина подозревается в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ), сообщила 13 августа пресс-служба управления СКР по Северной Осетии.

По версии следствия, в результате грубого обращения воспитателя ребенок получил травму руки. "Следователем СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Инцидент произошел во Владикавказе, двухлетний мальчик получил перелом руки, сообщает "Основа".

Статья 156 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Отравление воспитанников детского сада в Волгодонске заинтересовало Бастрыкина", "Работники детдома в Ереване задержаны по подозрению в избиении детей", "Акции феминисток привлекли внимание к проблеме домашнего насилия на Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 августа 2024, 06:00

14 августа 2024, 05:01

14 августа 2024, 04:02

14 августа 2024, 03:03

14 августа 2024, 02:04

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи