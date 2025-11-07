×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:13, 7 ноября 2025

Жители Краснодара объявили сбор подписей под требование об отставке мэра

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сбор подписей под обращением к президенту России с требованием об отставке мэра Краснодара начали сегодня активисты из микрорайона Юбилейный, который выступают против строительства храма на набережной.

Как писал "Кавказский узел", активист Виталий Черкасов обратился к Владимиру Путину, призвав отправить в отставку мэра Краснодара в связи с утратой доверия. Причиной обращения стало игнорирование властями города мнения жителей о застройке Рождественской набережной.

Общественное обсуждение планов строительства храма на набережной в краснодарском микрорайоне Юбилейный продолжалось неделю, но далеко не все желающие смогли поучаствовать в нем. Горожане раздавали листовки, проводили пикеты. Активисты Юбилейного микрорайона подали в администрацию заявку на митинг против застройки зеленой зоны 18 октября, однако им разрешили митинговать лишь в сквере Кленовый, который находится в десяти километрах от микрорайона, отказались власти согласовать и митинг на 26 октября. Власти Краснодара отклонили все возражения жителей против застройки Рождественской набережной, но приняли к сведению сообщения сторонников строительства храма. Активисты назвали действия администрации глумлением и заявили о продолжении борьбы.

Активисты из микрорайона Юбилейный объявили о сборе подписей с требованием отставки главы Краснодара Евгения Наумова. Сегодня сбор подписей пройдет с 17:00 до 19:30 у ТЦ "Пять звёзд".

"Требуем досрочного прекращения полномочий Наумова! Глава Краснодара  инициировал строительство гигантского храма на Аллее нашей Рождественской набережной — вопреки мнению жителей, градостроительным нормам и Конституции. Нас лишают права на отдых, благоприятную среду и участие в решениях, которые касаются нашей жизни", - говорится в сообщении в Telegram-канале. 

В тексте обращения, которое приложено к публикации, Наумова обвиняют в «расколе в обществе на религиозной почве» из-за споров вокруг будущего храма.

"Нарастает опасный социальный конфликт, и можно даже сказать раскол в обществе на религиозной почве, инициатором которого выступилглава Краснодара. <...> "Вместо того, чтобы заниматься вопросами местного значения, решать проблемы жителей микрорайона и города, данный мэр ухудшает нашу жизнь и усугубляет проблемы. В нашем микрорайоне, в котором проживает порядка 100 тысяч человек, отсутствуют стадион, кинотеатр, а «Дом культуры» располагается на первом этаже десятиэтажки с актовым залом, вмещающим 30 (Тридцать!!!) зрителей. Имеются проблемы не только со спортивными и культурными учреждениями, но и с учреждениями здравоохранения и образования", - указали активисты.

Они также указали, что власти игнорируют их вопросы и трижды отказались согласовать митинг против застройки набережной.

«Жители недоумевают — как можно затеивать миллиардную стройку, когда дороги Юбилейного микрорайона в ямах, канализация без очистки стекает в Кубань, а мизерные зарплаты учителей и работников детских садов едва позволяют им сводить концы с концами», — говорится в обращении.

Виталий Черкасов сообщил в своем Telegram-канале, что получил ответ на свое обращение в администрацию Президента. в нем указано, что досрочное прекращение полномочий главы Краснодара на основании частного мнения отдельного гражданина в рамках рассмотрения обращений граждан законодательством не предусмотрено.

"Но если таких же "частных" мнений будет сто? Или тысяча? Или десятки тысяч? Возможно тогда Президент Российской Федерации должен прислушаться к ним и реализовать свои полномочия в отношении главы муниципалитета?", указал Черкасов 29 октября.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара протестовали против застройки Рождественской набережной, где, согласно новому генплану города, планировалось строительство храма. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. Однако в ноябре депутаты гордумы приняли новый генплан.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Паром Sea Bridge дожидаться разрешения войти в порт Сочи. 6 ноября 2025 г. Скриншот видео https://www.facebook.com/reel/2649783798696340 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
10:14, 7 ноября 2025
Паром Sea Bridge не намерен возвращаться в Трабзон
Уборка мазута на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08:01, 7 ноября 2025
Власти отчитались об отсутствии новых выбросов мазута на Кубани
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:43, 7 ноября 2025
Боец из Туапсинского района убит в военной операции
02:52, 7 ноября 2025
Татьяна Быковская досрочно освободилась из колонии
Апти Алаудинов и Оксана Кобелева. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:56, 6 ноября 2025
Z-активистке из Геленджика вменили дискредитацию армии за критику Апти Алаудинова
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
15:19, 4 ноября 2025
В октябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе были ранены пять человек
12:49, 1 октября 2025
4 человека погибли и 2 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
Темы дня
Паром Sea Bridge дожидаться разрешения войти в порт Сочи. 6 ноября 2025 г. Скриншот видео https://www.facebook.com/reel/2649783798696340 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
07 ноября 2025, 10:14
Паром Sea Bridge не намерен возвращаться в Трабзон

БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07 ноября 2025, 01:53
Пользователи Telegram раскритиковали размер выплаты семье погибшего при атаке БПЛА волгоградца

Паром Sea Bridge в порту Сочи. 6 ноября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/typodar/55055
06 ноября 2025, 19:11
Паром из Трабзона ждет допуска в порт Сочи

Последствия атаки беспилотников на Волгоград. 6 ноября 2025 г. Скриншот https://t.me/sovsekretnoru
06 ноября 2025, 14:29
Ночная атака беспилотников на Волгоград взволновала горожан

Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Показать больше