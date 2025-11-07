Жители Краснодара объявили сбор подписей под требование об отставке мэра

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сбор подписей под обращением к президенту России с требованием об отставке мэра Краснодара начали сегодня активисты из микрорайона Юбилейный, который выступают против строительства храма на набережной.

Как писал "Кавказский узел", активист Виталий Черкасов обратился к Владимиру Путину, призвав отправить в отставку мэра Краснодара в связи с утратой доверия. Причиной обращения стало игнорирование властями города мнения жителей о застройке Рождественской набережной.

Общественное обсуждение планов строительства храма на набережной в краснодарском микрорайоне Юбилейный продолжалось неделю, но далеко не все желающие смогли поучаствовать в нем. Горожане раздавали листовки, проводили пикеты. Активисты Юбилейного микрорайона подали в администрацию заявку на митинг против застройки зеленой зоны 18 октября, однако им разрешили митинговать лишь в сквере Кленовый, который находится в десяти километрах от микрорайона, отказались власти согласовать и митинг на 26 октября. Власти Краснодара отклонили все возражения жителей против застройки Рождественской набережной, но приняли к сведению сообщения сторонников строительства храма. Активисты назвали действия администрации глумлением и заявили о продолжении борьбы.

Активисты из микрорайона Юбилейный объявили о сборе подписей с требованием отставки главы Краснодара Евгения Наумова. Сегодня сбор подписей пройдет с 17:00 до 19:30 у ТЦ "Пять звёзд".

"Требуем досрочного прекращения полномочий Наумова! Глава Краснодара инициировал строительство гигантского храма на Аллее нашей Рождественской набережной — вопреки мнению жителей, градостроительным нормам и Конституции. Нас лишают права на отдых, благоприятную среду и участие в решениях, которые касаются нашей жизни", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В тексте обращения, которое приложено к публикации, Наумова обвиняют в «расколе в обществе на религиозной почве» из-за споров вокруг будущего храма.

"Нарастает опасный социальный конфликт, и можно даже сказать раскол в обществе на религиозной почве, инициатором которого выступилглава Краснодара. <...> "Вместо того, чтобы заниматься вопросами местного значения, решать проблемы жителей микрорайона и города, данный мэр ухудшает нашу жизнь и усугубляет проблемы. В нашем микрорайоне, в котором проживает порядка 100 тысяч человек, отсутствуют стадион, кинотеатр, а «Дом культуры» располагается на первом этаже десятиэтажки с актовым залом, вмещающим 30 (Тридцать!!!) зрителей. Имеются проблемы не только со спортивными и культурными учреждениями, но и с учреждениями здравоохранения и образования", - указали активисты.

Они также указали, что власти игнорируют их вопросы и трижды отказались согласовать митинг против застройки набережной.

«Жители недоумевают — как можно затеивать миллиардную стройку, когда дороги Юбилейного микрорайона в ямах, канализация без очистки стекает в Кубань, а мизерные зарплаты учителей и работников детских садов едва позволяют им сводить концы с концами», — говорится в обращении.

Виталий Черкасов сообщил в своем Telegram-канале, что получил ответ на свое обращение в администрацию Президента. в нем указано, что досрочное прекращение полномочий главы Краснодара на основании частного мнения отдельного гражданина в рамках рассмотрения обращений граждан законодательством не предусмотрено.

"Но если таких же "частных" мнений будет сто? Или тысяча? Или десятки тысяч? Возможно тогда Президент Российской Федерации должен прислушаться к ним и реализовать свои полномочия в отношении главы муниципалитета?", указал Черкасов 29 октября.